Гендиректор ГУП ЖКХ Якутии Виталий Чикачев поздравляет с Днём Победы!

Уважаемые ветераны и труженики тыла, коллеги и друзья!

От имени многотысячного коллектива ГУП «ЖКХ РС (Я)» и от меня лично примите самые теплые и искренне поздравления с Днем Победы в Великой Отечественной войне!

День Победы – всенародный и по-настоящему светлый праздник, который очень дорог каждому жителю нашей страны. Больше семи десятков лет мы отдаем дань уважения ветеранам и труженикам тыла, их великому подвигу, исключительному мужеству и несгибаемой воле.

Мы бережно храним память о героизме и отваге народа, о стойкости духа и преодолении колоссальных трудностей. В этот день мы всегда будем вспоминать, какой ценой завоевана победа и что довелось пережить людям в то суровое время.

Низкий поклон многоуважаемым ветеранам, доблестным труженикам тыла, солдатским вдовам и детям войны! С Днем Великой Победы! Пусть этот добрый майский праздник принесет вам только радость и тепло сердец! Желаю вам крепкого здоровья, активного долголетия, уверенности в завтрашнем дне, жизненной энергии, мира, добра, счастья и всех благ!

С уважением и наилучшими пожеланиями, Генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виталий Чикачев