Где в Якутске отключат воду, свет и газ?

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в четверг, 27 октября (указано плановое время выполнения работ). ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00 – 13.00 – ул. Покровский тракт, 10 — 11 км. 09.00 – 17.00 – ул. Окружное шоссе, 23, мкр. М. Марха, ул. Пилотов, 58/11, ул. Ш. Полянского, 1-15, ул. Лермонтова, 152/1-156-1; ул. Губина, 31/1, ул. Хабарова, 9, ул. Ленина, 2, 2/1, 4/1, 6, ул. Чиряева, 6/1, 6, 8. 14.00 – 16.00 – ул. Мординова, 1-17, ул. Солдатова, 2-48, ул. Ефимова, 2-13/1. ЯТЭЦ — отключение горячего водоснабжения: 09.00 – 15.00 — ул. Дзержинского, 55, 53, 57, 59, 61, 57/1, ул. Строителей, 8, 8/2, 8/1, 8а, ул. Халтурина, 22/2, 65а. АО «Теплоэнергия» — отключение холодного водоснабжения: 10.00 – 12.00– ул. О. Кошевого, 64/3, 64/4, 64/5, ул. Интернациональная, 7, 7/2, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26/2. — отключение горячего водоснабжения: 09.00 – 12.00– ул. Якутская, 65/1, 12, 14, 65, 63/1, 63, 61/1, 59/1, 57, 57/1, 61, 59, ул. Космонавтов, 13/1, 11/1, 11, 9, ул. Пионерская, 40, 40/1, 38/1, 34/1, 36/1, 34, 36, 32. УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» — отключение газоснабжения: 09.00 – 12.30 – ул. Очиченко, 3/14.

Фото: Yakutskcity.ru Источник: Yakutskcity.ru

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