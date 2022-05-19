19.05.2022
22:21
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Общество

Гаврил Стручков: Я был примерным пионером…

Известный предприниматель, издатель Гаврил СТРУЧКОВ вспоминает свою пионерию.

 — Сегодня, 19 мая, День пионерской организации, созданной ровно 100 лет назад. Я был примерным пионером: учился на отлично, активно участвовал во всех общественных делах. Моя школьная юность, мальчика из простой сельской семьи, была чрезвычайно ярко окрашена двумя незабываемыми событиями: поездкой в 1972 году в Москву на 50-летний юбилей Пионерии и 30-дневным отдыхом во Всероссийском пионерском лагере «Орлёнок» в 1974 г. Для участия в юбилейных торжествах были отобраны пятеро лучших пионеров со всей республики. Среди них: Лариса Евсеева из Нюрбы, Маша Донская с Чокурдаха, Лева Колесов с Алданского района и Сережа Лебедев из Усть-Неры. В составе делегации были: старший пионервожатый Хара-Улахской школы Булунского района Виктор Гаврильевич Попов, один из первых пионеров Якутии Георгий Павлович Багынанов, редактор газеты «Бэлэм буол» Нина Иннокентьевна Протопопова и инструктор обкома комсомола Ольга Павловна Конфедератова. А в «Орленок» я поехал по бесплатной путевке, предоставленной обкомом комсомола по акции газеты «Бэлэм буол» для отличников учебы. Вот такие замечательные были события, которые никогда не стираются из памяти!

Фото: из соцсети
Источник: https://vk.com/id211222797

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