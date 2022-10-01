Фоторепортаж: Чемпионат Якутии по бодибилдингу и бодифитнесу

В Якутске стартовал чемпионат республики по бодибилдингу и бодифитнесу. Всего заявлено порядка 20 участников в различных категориях как среди женщин, так и среди мужчин. Чемпионат проходит впервые после трёхлетнего перерыва, сообщает ЯСИА.



Как сказал президент Федерации бодибилдинга Якутии Александр Гренадеров: «Сегодняшние участники — это самые стойкие и выносливые. Чемпионат проводится не в первый раз. Также хочу проанонсировать, что в марте будем проводить полномасштабных чемпионат с приглашенными гостями и большим количеством спортсменов, а сегодня — это разгоняющее мероприятие после трехлетнего перерыва. Всех заранее приглашаем».



Судьями чемпионата выступают мастер спорта России по бодибилдингу, президент Федерации бодибилдинга Якутии Александр Гренадеров, судья второй категории, трехкратный призер Юга России по бодибилдингу Денис Бикбаев, судья второй категории, призер российских соревнований Олег Власос, судья второй категории Мария Тастыгина, судья второй категории Виктория Владимирова, судья второй категории Александр Хавренко, главный секретарь соревнований, судья первой категории — Мария Гренадерова.



В этом году состязания проходят по классическому и пляжному бодибилдингу, фитнес-бикини, классик-физик среди мужчин, wellness у женщин, а также по фитнес-модель. Победителей и призеров ждут ценные призы от генерального спонсора клуба «Спарта».



Чемпионат проводится при поддержке министерства физической культуры и спорта Якутии. «С древних времен славилась красота человеческого тела. Этот вид спорта в нашей республике имеет свои добрые традиции и корни и активно развивается. Сегодня мы станем свидетелями этого красивого вида спорта, который показывает совершенство и красоту человеческого организма, а также безграничные возможности человека. Пусть победит сильнейший», — сказал в своей речи первый замминистра по физической культуре и спорту Якутии Александр Бугаев.