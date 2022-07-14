14.07.2022
09:40
262
Якутск
Фотофакт: Якутск — площадь Ленина… без Ленина
Сегодня, 14 июля горожане обнаружили, что памятник Ленину демонтирован. Об этом было известно заранее в рамках реконструкции площади Ленина. Но случилось именно сегодня. Площадь Ленина Якутска без Ленина очень непривычна.
Фото: Сетевое издание SAKHALIFE.RU и соцсети
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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