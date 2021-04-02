Фильмов о народах Якутии будет много

Авторы документального фильма об удивительном народе русскоустьинцев удостоились республиканской награды и торжественного приема в свою честь.

В постоянном представительстве Якутии состоялся торжественный прием для авторов цикла фильмов «Земля людей», в который вошли документальные киноленты о коренных народах Якутии.

Торжественный прием открыл постоянный представитель Республики Саха (Якутия) – первый заместитель председателя правительства республики Андрей Федотов, он выразил уверенность, что съемки фильмов о якутских народах для телеканала «Культура», являются лишь началом долгого и плодотворного сотрудничества.

Председатель комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева вручила директору киностудии «Август» Анне Коряковцевой памятный знак Ил Тумэн и официальную благодарность за вклад в культуру Республики Саха (Якутия).

— Фильмы телецикла «Земля людей» дарят своим зрителям возможность увидеть жизнь удаленную от столиц, но не менее насыщенную культурой и важными для людей событиями, — сказала Елена Христофоровна.

Продюсер телецикла и директор студии «Август» Анна Коряковцева является одним из самых награждаемых продюсеров этнического документального кино на территориях бывшего СССР. Только в 2020 и 2021 годах фильмы «Земля людей» получили награды четырех кинофестивалей, в том числе фильм о якутских русскоустьинцах был на днях отмечен дипломом кинофестиваля «Крымский кадр», как один из выдающихся образцов этнодокументалистики.

Одной из самых важных церемоний вечера стало получение Анной Коряковцевой благодарности Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике из рук представителя агентства Романа Калитина.

— Якутия, удивительное пространство, где через каждые триста километров мы открываем для себя новую вселенную – новых людей, иначе одетых, иначе говорящих, угощающих отличными от других народов деликатесами, но всегда гостеприимных и желающих делиться своей культурой, своей мудростью, — сказала Анна Коряковцева, — Фильмов о народах Якутии, безусловно, будет много.

Участников торжественного приема по видеосвязи приветствовал заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) Михаил Погодаев, который отметил большой вклад команды студии «Август», которая снимает фильмы высочайшего класса кинодокументалистики в развитие якутской культуры.

Также участники торжественного приема приветствовали Владимира Богданова — руководителя компании «BASK», которая была бессменным партнером кинодокументалистов во время всех съемок в Якутии и обеспечила им не только материальную поддержку, но и в прямом смысле согревала съемочную группу. Ведь команда Анны Коряковцевой была одета в арктическую одежду компании «BASK».