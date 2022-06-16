Это кинокартина – послание всему миру о народе саха — о фильме Орто Дойду

К 30-летию со дня образования кинокомпании «Сахафильм» на большие экраны возвращается первый полнометражный художественно-этнографический фильм «Серединный мир», вошедший в «Золотую коллекцию» якутского кино. Картина будет представлена в прекрасном качестве из фондов Госкино России, так как в свое время фильм был снят на самом современном оборудовании: немецкой кинокамерой ARRI, на японской кинопленке «Кодак», звук был записан на швейцарском звукообрудовании «Награ».

По замыслу авторов фильм должен был восстановить разорванную нить поколений и воскресить культурную память народа саха: “Кто мы и откуда родом? Что мы сохранили, и какое наследие оставляем на этой срединной Земле? Это была попытка ответить на вопрос о национальной самоидентификации народа: кто такой народ саха? Какой культурный код заложен в северных всадников, живущих на вечной мерзлоте?

В первом масштабном визуальном проекте в качестве консультантов выступили известные якутские ученые: историки, этнографы, фольклористы, музыковеды. На съемки были приглашены потомственные кузнецы, сказители, шаманы, народные мастера, носители традиционной культуры.

Сюжет фильма завораживает… На Серединной земле рождается мальчик, и старейшины: шаман, кузнец и жрец — бросают жребий. Кем он станет в будущем?! Между ними возникает спор и, чтобы разрешить его, мальчик должен пройти все традиционные этапы посвящения… А кем он станет в итоге, зритель узнает в финале фильма.

В кинопроизведении были реконструированы давно забытые традиции и обычаи, ритуалы древних верований и мировоззрения народа саха. Сегодня, во времена наступления глобализации и ассимиляции национальной идентичности, посыл авторов картины вновь обретает актуальность, новое звучание и особенный смысл.

«… Это кинокартина – послание всему миру о народе саха…” (киновед И.М.Шилова, 1994 г.)

Если Вам интересно узнать о самых северных тюрках мира, освоивших в свое время самый холодный край планеты и сумевшиих сохранить свою степную культуру, как яркий самобытный мир Арктической цивилизации, то тогда Вам стоит посмотреть фильм «Серединный мир».

Ждем 23 июня в 18-00 часов в кинотеатре «Лена»