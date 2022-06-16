16.06.2022
14:48
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Мультикультурная Якутия

Это кинокартина – послание всему миру о народе саха — о фильме Орто Дойду

К 30-летию со дня образования кинокомпании «Сахафильм» на большие экраны возвращается первый полнометражный художественно-этнографический фильм «Серединный мир», вошедший в «Золотую коллекцию» якутского кино. Картина будет представлена в прекрасном качестве из фондов Госкино России, так  как  в  свое время фильм был снят на самом современном оборудовании: немецкой кинокамерой ARRI, на японской кинопленке «Кодак», звук был записан на швейцарском звукообрудовании «Награ».

По замыслу авторов  фильм должен был восстановить разорванную нить поколений и воскресить культурную память народа саха: “Кто мы и  откуда  родом?  Что мы  сохранили,  и какое наследие оставляем на этой срединной Земле? Это была попытка ответить  на вопрос  о национальной самоидентификации народа: кто такой народ саха?  Какой культурный код заложен  в  северных  всадников,  живущих на  вечной  мерзлоте?

В  первом масштабном   визуальном проекте в качестве консультантов выступили  известные якутские ученые: историки, этнографы, фольклористы, музыковеды. На съемки были приглашены потомственные кузнецы, сказители, шаманы, народные мастера, носители традиционной культуры.

Сюжет фильма завораживает… На Серединной земле рождается мальчик, и старейшины: шаман, кузнец и жрец — бросают жребий. Кем он станет в будущем?! Между ними возникает спор и, чтобы разрешить его, мальчик должен пройти все  традиционные этапы посвящения… А кем он станет в итоге, зритель  узнает в финале  фильма.

В  кинопроизведении были  реконструированы  давно  забытые традиции и обычаи, ритуалы древних верований и мировоззрения народа саха. Сегодня, во времена  наступления глобализации и ассимиляции национальной  идентичности, посыл  авторов  картины вновь обретает актуальность,  новое звучание  и  особенный  смысл.

«… Это кинокартина – послание всему миру о народе саха…” (киновед И.М.Шилова, 1994 г.)

Если  Вам интересно узнать о самых северных тюрках мира, освоивших в свое время самый холодный край планеты и сумевшиих сохранить свою степную культуру, как яркий  самобытный  мир Арктической цивилизации,  то  тогда Вам  стоит  посмотреть  фильм  «Серединный мир».

Ждем 23 июня в 18-00 часов в кинотеатре «Лена»

Фото: Предоставлено кинокомпанией "Сахафильм"
Источник: Кинокомпания "Сахафильм"

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