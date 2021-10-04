Елена Голомарева: детей в реестр КМНС нужно включать с самого рождения

В настоящее время Госсобрание Якутии, совместно с региональным правительством, ведет работу над тем, чтобы в общефедеральный Реестр коренных малочисленных народов Севера дети включались с самого рождения, а не только с 14 лет, как действует порядок сегодня, рассказала Сахапарламент.ру народный депутат РС(Я) Елена ГОЛОМАРЕВА.

«До этого мы, Ил Тумэн и Правительство Якутии, добились того, чтобы в указанный Реестр были включены все представители коренных малочисленных народов Севера, а не только те, кто проживает в Арктической зоне и занимается традиционными видами хозяйствования, ведения промысла. Так было в первоначальном виде уже принятого федерального закона. Нам же удалось добиться внесения изменений в него, что, кстати, после первого чтения в Госдуме бывает крайне редко. Как результат: отныне госпрограммами поддержки, всеми льготами, которые опираются и будут базироваться на этот общефедеральный Реестр, будут охвачены все представители коренных малочисленных народов севера, проживающие в России — вне зависимости от места своего постоянного проживания и рода деятельности», — разъяснила нашему изданию председатель постоянного парламентского Комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики.

«И вот теперь мы, Госсобрание, совместно с Правительством Якутии, продолжаем работу, но уже над тем, чтобы в этот Реестр дети представителей коренных малочисленных народов Севера включались с самого рождения. С 14 лет дети, когда получают паспорт, они ведь определяют свою национальность. Поэтому в указанный федеральный Реестр они сейчас вносятся только с 14 лет, по заявлениям. А надо гарантировать, чтобы наши дети получали государственную поддержку с самого рождения. То, что в Реестре не охвачены дети всех возрастов — с самого рождения, — это большой «минус». Согласитесь, дети северян всех возрастов должны быть в Реестре. Потому что сейчас принимается федеральная программа «Дети Арктики», есть программы по оздоровлению детей-северян. И включение в общефедеральный Реестр, наравне со всеми взрослыми, будет гарантировать то, что наши дети с самого рождения смогут претендовать на все государственные программы поддержки и на льготное обеспечение, как, например, сейчас идет по лекарствам. Одним словом, этот Реестр очень и очень нам, северянам, нужен. Очень хорошо, что мы добились включения в него всех взрослых представителей малочисленных народов Севера. Теперь же осталось внести в него всех наших детей», — убеждена депутат Голомарева.

«Возможно, когда-нибудь в стране появится, к примеру, федеральная программа поддержки граждан в лечении особо тяжелых заболеваний, требующих от больных больших затрат. Без отдельной государственной программы по здравоохранению этого, конечно, будет сложно добиться. И включение всех взрослых-северян и наших детей с самого рождения в общефедеральный Реестр стало бы основой для получения северянами подобного рода льгот в будущем. Как известно, мы, коренные малочисленные народы Севера, по всей Якутии голосовали, как помните, за изменения в Конституцию России, а, значит, за то, чтобы государство гарантировало всем нам, независимо от возраста, места проживания и рода деятельности, создание условий для сохранения нашего количества и даже для того, чтобы мы перестали быть исчезающими народами и стали расти в своем количестве», — считает председатель профильного комитета.

«Арктическая тема очень актуальна в политической арене страны. И законодатели Государственной Думы, и Совета Федерации, и мы, региональные депутаты, все вместе, включены в обсуждение, разработку и принятие важнейших в этом направлении нормативных актов и законов. Наша республика является активным участником всей законодательной работы, проводимой в этом направлении в федеральном центре. И здесь хотелось бы отметить особую поддержку наших предложений, инициатив со стороны Федерального агентства по делам национальностей в лице заместителя руководителя Анны КОТОВОЙ. Вот как раз на днях вернулась из Москвы, где в очередной раз вместе с ней обсудили фронт совместной работы. Планов много», — заключила Елена Голомарева.

Напомним, в своем ежегодном Послании Государственному Собранию (Ил Тумэн) глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ, в числе других первостепенных задач, рекомендовал парламенту республики активизировать работу по участию в разработке федеральных законов и внесению в них собственных законодательных инициатив. Безусловно, инициативы постоянного парламентского комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики, возглавляемого Еленой Голомаревой, находят всестороннюю поддержку председателя Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии Алексея ЕРЕМЕЕВА и председателя правительства РС(Я) Андрея ТАРАСЕНКО.