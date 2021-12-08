Экс-депутаты Уаров и Саввин уже «отсидели» часть возможного наказания

Вчера, 7 декабря, в Якутском городском суде состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу бывших депутатов Ил Тумэна Александра УАРОВА и Дмитрия САВВИНА. Этот громкий судебный процесс ставит рекорды по продолжительности – ровно три года назад, 7 декабря 2018 года, дело было передано на рассмотрение судье Татьяне ЕГОРОВОЙ.

За это время состоялось больше сотни судебных заседаний, допрошены десятки свидетелей, среди них бывшие и действующие депутаты Ил Тумэна – Александр Корякин, Алексей Еремеев, Владимир Прокопьев, Елена Голомарева, сунтарские земляки Александра Уарова. По информации источника, сейчас судебное расследование находится на стадии завершения – ожидается, что приговор будет объявлен до Нового года.

Если первый год журналисты допускались в суд, и Sakhalife вел прямые репортажи из зала суда с фотографиями:

То с наступлением пандемии короновируса суды ввели ограничения на допуск прессы на судебные заседания, и информацию можно было получить только из комментариев защитников.

По словам адвоката Ольги Тимофеевой, у ее подзащитного Александра Уарова есть серьезные хронические заболевания, к тому же ему 73 года — он входит в группу риска по коронавирусу, по этой причине объявлялся длительный перерыв в судебном процессе. Не молод и Дмитрий Саввин – ему 65 лет. Оба бывших народных избранника уже больше трех лет находятся под домашним арестом – с апреля 2018 года. Режим домашнего ареста подразумевает изоляцию от общества, общаться можно только с родными, проживающими вместе с арестантом, и следователем. Ограничивается использование интернета и телефона, прогулки – по специальному разрешению.

С учетом того, что «время нахождения лица под домашним арестом засчитывается в срок содержания лица под стражей до судебного разбирательства и в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день содержания под стражей или лишения свободы» (ст. 72 УК РФ), то экс-депутаты уже «отбыли» больше 1,5 лет из срока возможного наказания.

Справка

Напомним, что в отношении бывших народных депутатов республики Уарова и Саввина было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («получение взятки в крупном размере»), помимо этого, Уаров обвиняется по части 1 статьи 159 УК РФ («хищение чужого имущества путем обмана»).

По версии следствия, экс-депутаты, председатели постоянных комитетов Ил Тумэна Александр Уаров и Дмитрий Саввин получили от генерального директора АО «Сахаплемобъединение» Степана Охлопкова взятки на общую сумму 900 тысяч рублей за «содействие в принятии поправок в закон республики, касающихся дополнительного бюджетного ассигнования на искусственное осеменение крупного рогатого скота». В результате принятых парламентом Якутии изменений в республиканском законе, из бюджета республики в 2014 году АО «Сахаплемобъединение» получило 47 миллионов рублей. Все это происходило в 2014-2015 годах.

Помимо этого, следствие предъявило обвинение в мошенничестве бывшему председателю Контрольного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) Александру Уарову из-за того, что во время командировок в родной Сунтарский район он останавливался на ночлег у родственников, а затем предъявлял в бухгалтерию Ил Тумэна квитанции для оплаты гостиниц. По версии следствия, таким способом Александр Уаров присвоил 159 тысяч рублей.