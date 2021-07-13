Эко-профессия: АГРОНОМ!
Кто такой агроном? Современные агрономы – это весьма успешные молодые люди, которые занимаются предпринимательской деятельностью, ведь тема правильного питания очень актуальна в нынешних реалиях, а многие жители городов предпочитают проводить лето в загородных участках с красивым садом и ухоженной территорией.
А что нужно, чтобы стать частью новых направлений? Всего лишь принять решение стать профессионалом в направлении агрономии.
Агроном может работать в различных крупных сельскохозяйственных комплексах страны, в фермерских хозяйствах, в оранжереях, лабораториях, питомниках, теплицах, научно-исследовательских и образовательных институтах.
АГАТУ приглашает поступить абитуриентов на Факультет лесного комплекса и землеустройства и в Октемский филиал по направлению «Агрономия».
В этом году на данное направление предусмотрено 32 бюджетных мест и 20 мест по заочной форме обучения.
Минимальные проходные баллы по обязательным:
— Русский язык – 36 б.;
— Биология – 36 б.
На выбор:
— Математика профильный – 27 б.;
— Информатика и ИКТ – 40 б.;
Физика – 36 б.
Важно! Поступая на направление подготовки 35.03.04 «Агрономия» абитуриент имеет возможность одновременно поступить по программе двойного дипломирования в Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева по специальности 6Б04107 «Экономика».
Подробнее об особенностях приемной кампании на сайте www.agatu.ru в разделе «Абитуриенту».
Способы подачи документов:
1) Лично;
2) Суперсервис «Поступление в вуз онлайн»;
3) Сайт Университета agatu.ru через «Личный кабинет абитуриента»;
4) Электронная почта центральной приемной комиссии abiturient@agatu.ru;
5) Почта России.
Адрес: 677007, г. Якутск, ш. Сергеляхское 3 км., д.3, ГУЛК, каб. 2.123, 2.124.
Телефон: +7(968)154-49-82, +7(4112)507-976.
Инстаграм: @agatu_news
Сайт: agatu.ru раздел «Абитуриенту».
Эл.почта: abiturient@agatu.ru.
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