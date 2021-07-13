Эко-профессия: АГРОНОМ!

Кто такой агроном? Современные агрономы – это весьма успешные молодые люди, которые занимаются предпринимательской деятельностью, ведь тема правильного питания очень актуальна в нынешних реалиях, а многие жители городов предпочитают проводить лето в загородных участках с красивым садом и ухоженной территорией.

А что нужно, чтобы стать частью новых направлений? Всего лишь принять решение стать профессионалом в направлении агрономии.

Агроном может работать в различных крупных сельскохозяйственных комплексах страны, в фермерских хозяйствах, в оранжереях, лабораториях, питомниках, теплицах, научно-исследовательских и образовательных институтах.

АГАТУ приглашает поступить абитуриентов на Факультет лесного комплекса и землеустройства и в Октемский филиал по направлению «Агрономия».

В этом году на данное направление предусмотрено 32 бюджетных мест и 20 мест по заочной форме обучения.

Минимальные проходные баллы по обязательным:

— Русский язык – 36 б.;

— Биология – 36 б.

На выбор:

— Математика профильный – 27 б.;

— Информатика и ИКТ – 40 б.;

Физика – 36 б.

Важно! Поступая на направление подготовки 35.03.04 «Агрономия» абитуриент имеет возможность одновременно поступить по программе двойного дипломирования в Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева по специальности 6Б04107 «Экономика».

Подробнее об особенностях приемной кампании на сайте www.agatu.ru в разделе «Абитуриенту».

Способы подачи документов:

1) Лично;

2) Суперсервис «Поступление в вуз онлайн»;

3) Сайт Университета agatu.ru через «Личный кабинет абитуриента»;

4) Электронная почта центральной приемной комиссии abiturient@agatu.ru;

5) Почта России.

Адрес: 677007, г. Якутск, ш. Сергеляхское 3 км., д.3, ГУЛК, каб. 2.123, 2.124.

Телефон: +7(968)154-49-82, +7(4112)507-976.

Инстаграм: @agatu_news

Сайт: agatu.ru раздел «Абитуриенту».

Эл.почта: abiturient@agatu.ru.

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