Дорога от Якутска до Магадана стала занимать всего три дня

Ранее автомобилисты тратили четыре дня пути с постоянной угрозой прокола колёс

Если раньше путь от Магадана до Якутска занимал четыре дня, то теперь его можно проехать всего за три, сообщает ЯСИА. О этом заявил координатор проект ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», председатель центрального совета МОД РТС «Убитые Дороги» Александр Васильев по итогам поездки по федеральной автомобильной дороге Р-504 «Колыма». Он отметил, что объём и темпы работ со стороны Якутии не сравнимы с теми, которые идут из Магаданской области.

«По трассе «Колыма» мы проезжаем уже не в первый раз. Были в 2012 и 2017 годах. Видим как меняется ситуация. Если раньше под Чурапчой приходилось буксовать, то в этом году не могли найти то место, где было трудно проехать. Ситуация на дорогах меняется и меняется сильно. Организации, занимающиеся ремонтом, готовы работать дальше и брать большие объёмы», — сказал он. Александр Васильев отметил, что во время поездки сталкивались с разными ситуациями — от встреч с дикими животными до пожаров.

«Очень важно благодарить дорожников за тот труд, который они делают. Наше направление в названии имеет словосочетание «убитые дороги», однако тут скорее подошло бы «недостроенные», их нужно достраивать и доделывать. Это важно как для экономического развития страны, так и для тех людей, которые здесь живут. По сравнению с прошлыми поездками количество автомобилей на трассе выросло, много автобусов и грузовиков. Это говорит о том, что благодаря трассе бизнес активно работает», — сказал он.

Координатор проекта отметил, что на всей протяжённости есть участки, где дорога требует большего внимания со стороны дорожников. Однако темпы и объёмы работы со стороны Якутии больше. «Со стороны Якутии работами руководит Упрдор «Вилюй», с другой стороны ветку тянет ФКУ ДСД «Дальний Восток». Как с той, так и с другой стороны работают скорее строители, чем дорожники. Набор техники и набор задач более масштабен, чем обычные дорожные работы, скажем, в Якутске. Надо взрывать, таскать валуны, строить мосты и так далее. Это серьёзные инженерные работы. Но если сравнивать ровность асфальта у Нижнего Бестяха и у подъездов к Магадану, то у Бестяха поровней будет. В Якутии дороги серьёзней и требуют больше мероприятий. Те же «прижимы», которых нет в природе Магаданской области» , — завил он.

Общественник отметил, что ранее путь занимал четыре дня с опасностью прокола колёс, в этом году дорога заняла три дня спокойной езды. «Конечно, есть участки, где подрядчики откровенно халтурят. Не хочу их называть, так как всем потом приходится бороться с некачественными работами. Это доставляет много неприятностей», — заявил Александр Васильев.

Напомним, участок федеральной трассы протяжённостью 1152 км, который проходит по территории Якутии, с 2018 года находится в ведении ФКУ Упрдор «Вилюй». Всего с момента оперативного управления по 2021 год в эксплуатацию введено 229,2 км автодороги и 1217,4 п.м. искусственных сооружений.

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