Доктору Луцкану угрожают персональными санкциями

Главный врач Якутской республиканской офтальмологической больницы Ивае Луцкан сообщил в своем тгк Доктор Луцкан: Интересную новость прислали коллеги из ДНР. На одном из украинских сайтов с правительственным доменом мне присвоили индивидуальный номер и призывают голосовать за наложение еще бОльших санкций. Почётно. А моим критиканам, видимо надо на тот сайт, чтобы позабавились от души.

Фото: тгк Доктор Луцкан Источник: тгк Доктор Луцкан

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