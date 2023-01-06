06.01.2023
22:13
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Политика

Доктору Луцкану угрожают персональными санкциями

Главный врач Якутской республиканской офтальмологической больницы Ивае Луцкан сообщил в своем тгк Доктор Луцкан:

Интересную новость прислали коллеги из ДНР. На одном из украинских сайтов с правительственным доменом мне присвоили индивидуальный номер и призывают голосовать за наложение еще бОльших санкций. Почётно. А моим критиканам, видимо надо на тот сайт, чтобы позабавились от души.

Фото: тгк Доктор Луцкан
Источник: тгк Доктор Луцкан
Один комментарий на «Доктору Луцкану угрожают персональными санкциями»
  1. Роман 06.01.2023 22:57

    Иван горжусь тобой! Так держать!!!

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