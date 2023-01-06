06.01.2023
22:13
958
Политика
Доктору Луцкану угрожают персональными санкциями
Главный врач Якутской республиканской офтальмологической больницы Ивае Луцкан сообщил в своем тгк Доктор Луцкан:
Интересную новость прислали коллеги из ДНР. На одном из украинских сайтов с правительственным доменом мне присвоили индивидуальный номер и призывают голосовать за наложение еще бОльших санкций. Почётно. А моим критиканам, видимо надо на тот сайт, чтобы позабавились от души.
Фото: тгк Доктор Луцкан
Источник: тгк Доктор Луцкан
Один комментарий на «Доктору Луцкану угрожают персональными санкциями»
Добавить комментарий Отменить ответ
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
07.01.2023
0
8
07.01.2023
0
72
06.01.2023
1
827
06.01.2023
0
1456
06.01.2023
0
6369
06.01.2023
2
250
06.01.2023
2
1051
06.01.2023
1
2715
06.01.2023
0
874
06.01.2023
0
510
06.01.2023
0
893
06.01.2023
1
1468
06.01.2023
0
728
06.01.2023
0
2323
06.01.2023
0
661
06.01.2023
0
389
06.01.2023
0
1922
06.01.2023
0
497
06.01.2023
0
567
06.01.2023
0
755
06.01.2023
0
349
06.01.2023
0
400
06.01.2023
0
738
06.01.2023
0
1249
06.01.2023
0
1363
06.01.2023
0
1980
06.01.2023
0
1290
06.01.2023
0
1007
06.01.2023
0
2268
06.01.2023
0
4747
06.01.2023
0
1026
06.01.2023
0
1959
05.01.2023
0
2035
05.01.2023
0
1821
05.01.2023
0
6035
05.01.2023
Лучший комментарий
5
2997
05.01.2023
3
2569
05.01.2023
0
1037
05.01.2023
0
346
05.01.2023
0
1246
05.01.2023
0
2335
05.01.2023
0
486
05.01.2023
0
5798
05.01.2023
0
1245
05.01.2023
0
1147
05.01.2023
0
890
05.01.2023
0
417
05.01.2023
0
709
05.01.2023
0
5867
05.01.2023
0
2387
05.01.2023
1
2879
05.01.2023
0
996
05.01.2023
0
981
05.01.2023
1
1996
05.01.2023
0
1835
05.01.2023
0
1467
05.01.2023
0
3401
05.01.2023
1
1454
05.01.2023
0
755
05.01.2023
0
895
05.01.2023
1
783
05.01.2023
0
882
05.01.2023
0
2981
05.01.2023
0
1265
05.01.2023
0
19057
ТОП НОВОСТИ
03.01.2023
0
24149
04.01.2023
0
12453
06.01.2023
0
10436
01.01.2023
1
10349
02.01.2023
0
10173
02.01.2023
0
7566
02.01.2023
1
6743
05.01.2023
0
6148
Иван горжусь тобой! Так держать!!!