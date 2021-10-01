Дневник навигации: в Арктике продлен сезон плавания

По сообщению Управления по эксплуатации флота ПАО «ЛОРП», план перевозок за сентябрь выполнен. НГа сегодняшний день отправлено около 1 300 тысяч тонн грузов, в числе которых более 420 тысяч тонн нефтеналивной продукции, а также бол 820 тысяч тонн сухогруза.

На Арктическом побережье штормовая погода, что затрудняет движение флота.

Благодаря усилиям экипажей полностью завершена доставка нефтеналива для получателей реки Колыма. Продолжается доставка сухогрузной продукции.

С каменным углем на певек идет «Капитан орлов».

Сегодня, 1 октября, Ленским филиалом Российского речного регистра подписано разрешение на продление судоходства в Арктике до 15 октября.

Дочернее предприятие ПАО «ЛОРП» ООО «Ленатурфлот» продолжает пассажирские перевозки на скоростных судах «Нептун» маршруту Якутск-Нижний Бестях. Ориентировочно, рейсы будут осуществляться до 30 октября. Суда «Валдай» и «Восход» будут ходить до Олекминска до 10 октября. В зависимости от погодных и ледовых условий, сроки перевозок будут корректироваться.