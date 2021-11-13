Дан пуск работе Головной газораспределительной станции г. Якутска
Сегодня в торжественной обстановке глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников зажгли газовый факел, который возвестил о пуске в работу новой Головной газораспределительной станции г. Якутска. Начало работы стратегически важного объекта позволит укрепить безопасность и существенно увеличить пропускную способность газоснабжения столицы республики и ее пригородов.
Строительство станции началось в 2018 году силами строительно-монтажного управления АО «Сахатранснефтегаз».
«Ввод в эксплуатацию новой Головной газораспределительной станции Якутска весьма важен для столицы республики. Благодаря производительности в 300 тысяч кубометров в час открываются новые возможности для газификации города Якутска и его пригородов. Установленное современное оборудование, применённые передовые технологии позволяют быть уверенными в надёжном и бесперебойном газоснабжении. Станция также открывает новые возможности для компании «Сахатранснефтегаз» в части реализации инвестпроектов, созданию производства сжиженного природного газа на территории города Якутска, развитию рынка газомоторного топлива», – подчеркнул Айсен Николаев.
На головной газораспределительной станции предусмотрено выполнение следующих технологических процессов:
-снижение высокого входного давления природного газа, подаваемого из системы магистральных газопроводов потребителям центрального района Республики Саха, до заданного значения: 0,6 МПа — потребителям г. Якутск, 1,8 МПа — Якутские ГРЭС-1 и ГРЭС-2;
-поддержание выходного давления на заданном уровне с определенной точностью при изменении расхода и давления газа на входе;
— коммерческий учет расхода газа, подаваемого потребителям;
-подготовка (осушка) газа, подаваемого из системы магистральных газопроводов «Мастах-Берге-Якутск». Блок подготовки (осушки) газа обеспечивает осушку природного газа до точки росы по влаге от минус 60°С ÷ до минус 80°С. Для достижения указанных параметров применен адсорбционный способ с использованием в качестве адсорбента (твердого поглотителя) синтетического цеолита.
Также предусмотрено использование ГГС для утилизации газа регенерации адсорбента и газа охлаждения адсорбента путем снижения давления газа до 0,6 МПа и подачи его в выходной трубопровод на г. Якутск.
Министр промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) Максим Терещенко также прокомментировал событие: «Новая Головная газораспределительная станция – это, в первую очередь, комфорт для жителей Якутии, увеличение темпов жилищного строительства и новые рабочие места. В этом большая заслуга всей команды «Сахатранснефтегаз» и Якутского газоперерабатывающего завода, чьи работники на протяжении долгих лет в суровых условиях Крайнего Севера продолжают обеспечивать тысячи семей газом».
Нормальную работу ГГС обеспечивают следующие системы: электроснабжения, освещения и молниезащиты, контроля загазованности, пожарной сигнализации и газового пожаротушения, водоотведения, видеонаблюдения и др.
Поскольку природный газ не имеет запаха, в целях обеспечения безопасности подачи газа, предусмотрено применение одоризации (добавление запаха).
Головная газораспределительная станция будет эксплуатироваться линейно-производственным управлением магистральных газопроводов (ЛПУМГ). Это одно из основных подразделений АО «Сахатранснефтегаз», которое ведает всей обширной магистральной газотранспортной сетью компании.
«Коллектив АО «Сахатранснефтегаз» провел большую работу по строительству Головной газораспределительной станции г. Якутска. Новый узел – это основной стратегический объект, который полностью заменит работающую газораспределительную станцию. Объект построен с применением самых современных средств автоматизированного управления в соответствии со всеми требованиями промышленной и экологической безопасности. Технология адсорбционной осушки природного газа с применением синтетического цеолита, применяемая на Головной газораспределительной станции, позволит подать газ на строящуюся Газофракционную установку участка по переработке газа. Это в два раза увеличит производство пропан-бутановой смеси, которая применяется в качестве газомоторного топлива и для автономного отопления домовладений», – отметил Алексей Колодезников.
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