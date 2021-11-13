Дан пуск работе Головной газораспределительной станции г. Якутска

Сегодня в торжественной обстановке глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников зажгли газовый факел, который возвестил о пуске в работу новой Головной газораспределительной станции г. Якутска. Начало работы стратегически важного объекта позволит укрепить безопасность и существенно увеличить пропускную способность газоснабжения столицы республики и ее пригородов.

Строительство станции началось в 2018 году силами строительно-монтажного управления АО «Сахатранснефтегаз».

«Ввод в эксплуатацию новой Головной газораспределительной станции Якутска весьма важен для столицы республики. Благодаря производительности в 300 тысяч кубометров в час открываются новые возможности для газификации города Якутска и его пригородов. Установленное современное оборудование, применённые передовые технологии позволяют быть уверенными в надёжном и бесперебойном газоснабжении. Станция также открывает новые возможности для компании «Сахатранснефтегаз» в части реализации инвестпроектов, созданию производства сжиженного природного газа на территории города Якутска, развитию рынка газомоторного топлива», – подчеркнул Айсен Николаев.

На головной газораспределительной станции предусмотрено выполнение следующих технологических процессов:

-снижение высокого входного давления природного газа, подаваемого из системы магистральных газопроводов потребителям центрального района Республики Саха, до заданного значения: 0,6 МПа — потребителям г. Якутск, 1,8 МПа — Якутские ГРЭС-1 и ГРЭС-2;

-поддержание выходного давления на заданном уровне с определенной точностью при изменении расхода и давления газа на входе;

— коммерческий учет расхода газа, подаваемого потребителям;

-подготовка (осушка) газа, подаваемого из системы магистральных газопроводов «Мастах-Берге-Якутск». Блок подготовки (осушки) газа обеспечивает осушку природного газа до точки росы по влаге от минус 60°С ÷ до минус 80°С. Для достижения указанных параметров применен адсорбционный способ с использованием в качестве адсорбента (твердого поглотителя) синтетического цеолита.

Также предусмотрено использование ГГС для утилизации газа регенерации адсорбента и газа охлаждения адсорбента путем снижения давления газа до 0,6 МПа и подачи его в выходной трубопровод на г. Якутск.

Министр промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) Максим Терещенко также прокомментировал событие: «Новая Головная газораспределительная станция – это, в первую очередь, комфорт для жителей Якутии, увеличение темпов жилищного строительства и новые рабочие места. В этом большая заслуга всей команды «Сахатранснефтегаз» и Якутского газоперерабатывающего завода, чьи работники на протяжении долгих лет в суровых условиях Крайнего Севера продолжают обеспечивать тысячи семей газом».

Нормальную работу ГГС обеспечивают следующие системы: электроснабжения, освещения и молниезащиты, контроля загазованности, пожарной сигнализации и газового пожаротушения, водоотведения, видеонаблюдения и др.

Поскольку природный газ не имеет запаха, в целях обеспечения безопасности подачи газа, предусмотрено применение одоризации (добавление запаха).

Головная газораспределительная станция будет эксплуатироваться линейно-производственным управлением магистральных газопроводов (ЛПУМГ). Это одно из основных подразделений АО «Сахатранснефтегаз», которое ведает всей обширной магистральной газотранспортной сетью компании.