Что вновь избранная судья Прокопьева назначила депутату Лебедеву? Грохнетесь…

Сегодня, 21 октября, судья Анна ПРОКОПЬЕВА получила в Ил Тумэне право заправлять мировым участком №43 еще на пять лет. За день до этого депутаты Ил Тумэна закошмарили ее при рассмотрении срока полномочий… Эксперты гадали, хватит ли Анне Михайловне ума и характера хотя бы сделать вид, что она объективна при дальнейшем рассмотрении дела Виктора ЛЕБЕДЕВА. Как показала жизнь, Анна Михайловна, едва получив карт-бланш, повернулась к Лебедеву своей самой строгой физиономией.

Напомним, что сегодня стали известны итоги тайного голосования по участку №43 мирового суда Якутска. Как выяснилось, фракция «Единой России» рекомендовала своим членам, которых в парламенте абсолютное большинство, поддержать при голосовании кандидатуру судьи Прокопьевой. Многие единороссы эту рекомендацию послушали. Но многие, впервые в истории Ил Тумэна, массово нарушили вердикт партии. Напомним, что за кандатуру судья Прокопьевой высказались 36 депутатов, 19 оказались против, а четверо воздержались.

Итак, сегодня, 21 октября, едва услышав о том, что подсудимый Виктор Лебедев все еще проходит лечение от язвы желудка в Якутской городской клинической больнице, вновь избранная судья мирового участка №43 по городу Якутску Анна Прокопьева вынесла суровое решение о его принудительном приведении на заседание суда. А назначено оно уже на завтра, 22 октября. Об этом SakhaLife сообщила адвокат Виктора Лебедева Ольга ЧЕРНЫШОВА. При этом, у судьи Анны Михайловны ранее не было причин сомневаться в необходимости медицинских мер.

На практике это значит, что 22 октября судебные приставы попытаются ворваться в больницу и привести дважды чемпиона мира по вольной борьбе на заседание мирового суда. Не исключено, в стенах больницы или на подступах к ним судприставам будет оказано сопротивление в той или ной форме… В Якутске могут возникнуть очаги социального напряжения.

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