ЧП: В «Ленском крае» массово заболели дети

На базе физико-математического форума «Ленский край» произошло ЧП. Об этом SakhaLife сообщают очевидцы. Всего на форуме на тот момент был 81 учащийся.

По предварительным данным, в «Ленском крае» произошло массовое отравление детей. Среди симптомов отмечаются температура, рвота, общее ухудшение самочувствия. Предположительная причина – несвежие продукты. Но есть информация, что врач «Ленского края» не ислючaет ротавирусную инфекцию. Несколько детей были госпитализированы, некоторых детей родители забрали сами.

Администрация «Ленского края» старается не распространять информацию, но родители взволнованы произошедшим. Происшествие случилось еще в субботу, 5 ноября, но об этом стало известно только сегодня.

ЧП прошло накануне юбилея его создaтеля. 13 ноября первому президенту Якутии Михаилу Николаеву исполнится 85 лет. Физико-математический форум «Ленский край» был создан yказом президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева №798 от 24 июня 1999 г.