Чомчоев: Коммунисты Якутии – должники Штырова

Результаты выборной кампании в восьмую Государственную Думу России (далее Госдума) по Республике Саха (Якутии) резко отличается от всероссийских показателей. Так, по России партия власти «Единая Россия» (ЕР), занявшая первое место получила 49,2%, получившая второе место КПРФ – 18,93%, на третьем месте ЛДПР – 7,55%, на четвёртом — справедливые с 7,46%, совершённо новая партия «Новые люди» — 5,32%.

В Якутии приняли участие 51,23% избирателей.

Из них за КПРФ голосовали 35,15% и вывели КПРФ по Якутии на первое место.

Второе место получила ЕР с результатом 33,22%, «Новые люди» — 9,87%, справедливые – 8,19%, ЛДПР – 5,14%.

К этим результатам ещё надо добавить, что представитель КПРФ Пётр АММОСОВ получил первое место по одномандатному округу с результатом 21,61%, представитель ЕР Пётр ЧЕРКАШИН всего 20,07%, представитель справедливых, трижды избранных из Якутии в Госдуму Федот ТУМУСОВ – 19,55%, представитель «Новых людей», почти до этого избирателям не известный Василий НИКОЛАЕВ – 15,52%, а остальные представители партий получили более два раза и ниже, чем «новый человек».

Так «плачевно» закончился выбор народа для правящей партии ЕР в самой крупнейшей по территории в России Якутии, показывая огромную территорию с красным цветом на политической карте результатов выбора в восьмую Госдуму!

Как отметил президент России Владимир ПУТИН 27 сентября 2021 года в ходе видеоконференции с председателем правительства России Михаилом МИШУСТИНЫМ и заместителями председателя правительства России «очередная избирательная кампания закончилась – это очень важный этап в жизни страны, формирование высшего представительного органа власти, но работа на марше – так и должно быть».

Прошу обратить внимание на слова президента страны «работа на марше». «Марш» — военный термин, то есть организованное передвижение войск…

Мне предполагается, что президент страны «особо» готовится к своей выборной кампании 2024 года и не зря недавно очередной раз с показом по центральному телевидению «отдыхал» после опубликования результатов выборов в восьмую Госдуму вместе с министром обороны России, лидером ЕР Сергеем ШОЙГУ в сибирской тайге. То есть президент страны чувствует себя как на марше!

Лидер «Единой России» в Якутии, глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ, возвратившийся из Москвы 27 сентября 2021 года, опубликовал информацию, что по результатам выборов, будут кадровые изменения в правительстве и аппарате правительства республики.

В связи с этим я решил опубликовать свой короткий анализ победы коммунистов в Якутии на выборах в восьмую Госдуму.

В октябре 2020 года глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что Якутия является самым читающим регионом России.

Он прав.

Это отразилось в выборах 2021 года.

Как голосовали «читатели» «Единой России»?

Партия власти меньше голосов получила в промышленных населённых пунктах, так в Алданском районе – 23,47%, потом Ленском – 25%, Мирнинском – 25,61%, г. Якутск – 26,63%, Оймяконский – 28,79 и т.д.

Самые лучшие результаты за ЕР в родине лидера партии Айсена Николаева, в Верхневилюйском районе – 52,43%, потом идёт Верхоянский район, где все молодые годы работала депутат Госдумы 7 созыва Галина ДАНЧИКОВА – 49,07% и т.д.

Предполагается, что избиратели — противники ЕР в промышленных районах Якутии читали роман, политико-экономический детектив Вячеслава ЩЕПОТКИНА «Дуэль алмазных резидентов», 2017 г. издания, 768 страниц (обозначим 1) и НОВИКОВА В.С. «Вячеслав Штыров. Выступления, статьи, интервью. Книга 2. 1995-2002 гг. 2013, 488 страниц, 243 иллюстраций (обозначим 2).

Автор детектива пишет, что роман основан на реальных событиях (1, с. 1). В романе противостояние президента алмазодобывающей компании «АЛРОСЕВ» Владислава Антоновича Широкова, располагающейся в Северной Республике, руководителя Комдрагмета России Ильи Михайловича Телкова (1, с. 31) и директора Гохраны Валентина Витальевича Рудникова (1, с. 669).

Основные события происходят с 1991 по 2016 годы и прототипами действующих лиц романа являются высшее руководство алмазной компании «АЛРОСА». Так роман начинается с описания представителя правительства России в акционерной компании «АЛРОСЕВ» Постового Павла Петровича, работавшего в Комитете по управлению государственным имуществом с Чубайсом и его встречи с вице-президентом «АЛРОСЕВ» Крикуновым Виктором Варфоломеевичем, до развала Советского Союза восемь лет возглавлявшего «Северсалмаз» (1, с. 5- 29).

В романе описывается, как Телков со своей командой своровал и реализовал алмазы и драгоценности России царских времён при помощи Алексея Барашка, проживающего в США, на сумму более 1 млрд 300 млн долларов. Как Телков сопротивлялся «АЛРОСЕВ» в принятии Меморандума и Соглашения с «Де Бирс», добычи алмазов в Анголе, которые были в интересах России.

Телков со своими подельниками сделал Израиль экспортёром сырых алмазов за счёт махинации с российскими давальческими алмазами через совместные предприятия (СП), типа как СП Льва Моисеева (1, с. 435) и по опустошению всех российских запасов в Комдрагмете России, уже пытался продавать алмазы «АЛРОСЕВ».

Такие подробности романа даёт возможность читателю найти истинных прототипов романа, а кто не курсе в алмазно-бриллиантовом бизнесе, то читателю помогает книга про Штырова.

Так, «АЛРОСЕВ» — «АЛРОСА»,

Северная Республика – Республика Саха (Якутия),

Владислав Антонович Широков – прототип Вячеслава Анатольевича Штырова,

Илья Михайлович Телков – председатель Роскомдрагмета Евгений БЫЧКОВ с художественными добавлениями,

Валентин Витальевич Рудников – Валерий Владимирович РУДАКОВ,

Постовой Павел Петрович – Пётр МОСТОВОЙ,

Алексей Барашек – Андрей КОЗЛЕНОК,

Лев Моисеев – Лев ЛЕВАЕВ и т.д.

В книге про Вячеслава Штырова написано, что владелец совместного предприятия Лев Леваев (Израиль) является крупнейшим производителем бриллиантов (по словам Евгения Бычкова – до 1 млрд. долларов в год) и такое положение Леваев достиг за последние 4 года, занявшись гранильным бизнесом в России (2, с. 99-102).

Вот сейчас можно представить, где проживают настоящие читатели в Якутии и люди, заинтересованные в законном обогащении за счёт добычи и дивидендов алмазов, золота и других полезных ископаемых.

Оказывается, избиратели Якутии лучше знают историю казнокрадства, кадровую и социальную политику, родственные связи истеблишмента, чем руководство Якутии и его аппарат.

Таким образом, коммунисты Якутии являются должниками Вячеслава Штырова по результатам выборов в восьмую Госдуму России и избиратели Якутии тоже на марше, как президент России Владимир Путин и ждут реального повышения уровня и качества жизни.

В статье приводится личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный интерес.