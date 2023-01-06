Чемпионат памяти Тарского даст старт году 100-летия физкультурного движения в Якутии

Чемпионат по вольной борьбе памяти Н.Н. Тарского даст старт году 100-летия физкультурного движения в Якутии

В 2023 году отмечается 100-летие физкультурного движения Якутии. Юбилейный год откроют борцы вольного стиля. Завтра, 6 января, в селе Чурапча стартует лично-командный чемпионат Республики Саха (Якутия) по вольной борьбе памяти Николая Николаевича Тарского.

Оглашая Послание Госсобранию (Ил Тумэн), глава Якутии Айсен Николаев призвал больше вовлекать людей в занятия физической культурой, создавать условия для спортивной конкуренции с детского спорта до спорта высших достижений.

Схватки чемпионата пройдут в многофункциональном спортивном комплексе им. А. Федотова в Чурапче.

Соревнования пройдут в десяти весовых категориях среди мужчин – 57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 74 кг, 79 кг, 86 кг, 92 кг, 97 кг, 125 кг.

По итогам чемпионата лучшие спортсмены войдут в состав сборной команды республики.

Сегодня в Чурапче проходят жеребьёвка всех весовых категорий, совещания судейской коллегии, мандатная комиссия.

Завтра, 6 января, после взвешивания состоятся предварительные и полуфинальные встречи, 7 января – утешительные схватки, финал и награждение чемпионов и призеров чемпионата.

Наблюдать за схватками ведущих борцов республики вы сможете на телеканале НВК «Саха».