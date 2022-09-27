Чемпионат «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» в Якутии

C 5 октября по 4 ноября 2022 года в Республике Саха (Якутия) пройдет двадцать первый региональный чемпионат конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» — одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Чемпионаты по AI и ML — искусственному интеллекту и машинному обучению – большой спорт, собирающий вокруг себя лучших программистов и специалистов по Data Science, которые, обучая нейросети и применяя их на реальных задачах, помогают государству и бизнесу.

Задача чемпионата будет анонсирована дополнительно. Победители выиграют главный приз — туристическую поездку по России в рамках программы «Больше, чем путешествие», которая реализуется президентской платформой «Россия – страна возможностей».

Республика Саха (Якутия) занимает лидирующие позиции среди регионов по уровню цифровой зрелости. Недавно в республике даже представили уникальную NFT-коллекцию северных оленей.

«Хочу отметить, что Республика Саха (Якутия) активно цифровизируется и внедряет инновации. Так, недавно правительство республики объявило, что до конца 2022 года в Якутии планируется создать три новых IT-центра. В Якутске работает Парк высоких технологий (ИТ-парк), резиденты которого уже принимали участие в нашем конкурсе. Например, команда undefined заняла пятое место в AgroTech-хакатоне в 2021 году. Уверен, в чемпионате по искусственному интеллекту специалисты из Якутии также проявят себя и создадут алгоритмы, которые можно будет использовать на практике», — прокомментировал первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

В республике живёт много амбассадоров конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», которые популяризируют проект.

«Чемпионат по искусственном интеллекту — уникальная площадка, которая поднимает актуальную проблему в области ИИ, для решения которых нужен свежий взгляд со стороны участников. Регион работает над тем, чтобы больше кадров обучить, воспитать, создаются условия для развития своего стартапа и т.д. В республике есть интерес к ИИ и машинному обучению как у студентов, так и у самоучек», — рассказала ведущий специалист Центра технологического предпринимательства OREH СВФУ им. М. К. Аммосова, амбассадор конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» Кюннэй Тимофеева.

Индивидуальный чемпионат подойдёт не только опытным, но и начинающим разработчикам. Для новичков — это возможность попробовать свои силы, понаблюдать, как справляются с задачами более опытные программисты. По итогам месяца соревнования участники смогут сравнить свои метрики с метриками других участников, собрать команду для запуска собственного проекта и получить обратную связь от экспертов — тимлидов или HR-специалистов в ИТ.

Регистрация на чемпионат доступна уже сейчас на официальном сайте проекта — hacks-ai.ru.

Основные цели проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»: создание системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта, повышение уровня обеспечения российского рынка технологий ИИ квалифицированными кадрами, а также формирование и развитие ИИ-сообщества, популяризация, разработка и развитие продуктов с использованием искусственного интеллекта.

На 2022 год запланировано проведение 25 региональных чемпионатов — индивидуальных онлайн-соревнований ИТ-специалистов. Каждый чемпионат будет идти не менее 25 дней, всего за этот год в чемпионатах примут участие не менее 2 500 человек. Также в разных регионах России пройдут 8 окружных хакатонов — это гибридные соревнования регионов внутри федерального округа с единой турнирной таблицей. На каждый такой хакатон будут поставлены от 3 до 5 кейсовых задач.

Всего в рамках проекта в период с 2021 по 2024 гг. запланировано проведение 116 хакатонов по искусственному интеллекту. В 2022 году планируется провести 36 мероприятий (хакатонов и чемпионатов) по ИИ и 25 образовательных мероприятий.

Организатор конкурса — Министерство экономического развития Российской Федерации. Оператором конкурса выступает АНО «Россия – страна возможностей», организационный партнер — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), технологический партнер — компания VK, цифровой партнер — ПАО «Ростелеком», партнеры: VK Cloud, ОАО «РЖД» и ПАО «Промсвязьбанк».

Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ТАСС, холдинг «РГ-Медиа», мультимедийный холдинг РБК, информационно-аналитическое агентство «Телеком-Дэйли», оператор наружной рекламы Gallery, телеканал 360, группа компаний ComNews, «Телеспутник», ICT.Moscow, «Деловой Петербург». Информационные партнеры: информационное агентство «ФедералПресс», телеканал «МИР 24», «Вести Подмосковья», МЕЛ и другие.

Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

За 4 года работы платформы участниками её проектов стали более 15 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами – более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», клуб Лидеров России «Эльбрус», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», конкурс «Экософия», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада», платформа «Другое дело», Международный строительный чемпионат, проект «Начни игру», программа студенческих экспедиций «Открываем Россию заново», программа поощрительных поездок «Больше, чем путешествие», в т.ч. проект «Больше, чем работа», а также конкурс «Пишем будущее» для школьников и студентов ДНР и ЛНР.

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан департамент оценки и методологии. Его задачами являются разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций. В вузах в 25 регионах страны создано более 50 центров оценки и развития надпрофессиональных компетенций студентов.

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) была создана в 2006 году и на сегодняшний день объединяет более 100 игроков рынка электронных коммуникаций. В задачи РАЭК входит экспертиза, стандартизация и развитие интернет-технологий, взаимодействие с государственными органами управления, формирование отраслевых позиций, отстаивание интересов интернет-бизнеса, поддержка проектов в отраслевом образовании и науке, развитие профессиональных компетенций специалистов в сфере интернет-технологий и многое другое.