Более 200 аварийных домов расселят в Якутске

На месте старых домов появятся новые кварталы с комфортной городской средой.

Совокупная площадь градостроительного потенциала по проектам комплексного развития территорий (КРТ) и масштабным инвестиционным проектам в Якутске может составить не менее 1 млн кв. метров жилья в ближайшие годы. Применение механизма КРТ позволит расселить более 200 аварийных домов и создать в городе новые современные кварталы.

Как отметил в понедельник во время совещания глава Якутии, последние несколько лет были достаточно проблемными в сфере строительства жилья, что привело к его серьёзному дефициту на рынке и значительному росту цены.

«Сейчас благодаря изменениям федерального законодательства, инициированным президентом страны, появился ряд механизмов, которые позволят решить эту проблему. В первую очередь, это комплексное развитие территорий», — сказал Айсен Николаев.

Применение этого механизма на компактных территориях, занятых аварийным жилым фондом, даст возможность одномоментно запустить ряд проектов, чтобы ощутить эффект в течение ближайших четырех лет. Так, будет решён вопрос переселения людей из аварийного жилья. Во-вторых, появятся новые кварталы с комфортной городской средой и развитой инфраструктурой.

«Это потребует очень серьёзной работы, начиная от синхронизации развития систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, заканчивая работой республиканских институтов развития в части привлечения федерального финансирования. Одна из важных задач — раннее начало финансирования программы переселения из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года, в городе Якутске», — подчеркнул глава Якутии.

По словам генерального директора Республиканского ипотечного агенства Владимира Трегубова, совокупная площадь развиваемых территорий агентством составляет 83,3 га с градостроительным потенциалом в 766 тысяч кв. метров жилья.

В рамках реализации проектов КРТ планируется расселить 278 многоквартирных домов общей площадью 144,5 тысяч кв. метров, в том числе 213 признанных аварийными общей площадью 116,3 тысяч кв. метров. Плановые сроки реализации решений о комплексном развитии территории жилой застройки 2022 — 2034 годы.

Якорным проектом является микрорайон «Звёздный» с созданием жилищного фонда для расселения граждан из аварийного жилья. Уже в этом году там сдадут семь домов, где квартиры получат 1900 человек из аварийного фонда.

Внесён на утверждение 31 квартал Якутска в границах улиц Кальвица, Бестужева-Марлинского, Богдана Чижика. Планируется расселить многоквартирные жилые дома с общей площадью жилых помещений 2076,1 кв. метров. Из них четыре дома общей площадью 776,10 кв. метров признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. Ведётся проектирование домов, начата работа с банком ДОМ.РФ по привлечению проектного финансирования.

Агентство разрабатывает мастер планы микрорайонов «Спортивный» (кварталы 2, 4, 17) и «OZEPO» (кварталы 86, 93, 94). Главная направленность обоих проектов — расселение аварийного жилья. Сегодня руководство республики прорабатывает с правительством РФ вопросы выделения финансирования на опережающее расселение аварийного жилья.

Объём расселяемого аварийного жилья в микрорайоне «Спортивный» составляет более 90,9 тысяч кв. метров. В «OZEPO» предстоит расселить 51,5 тысяч кв. метров аварийного жилья.

Мэр Якутска Евгений Григорьев проинформировал о том, что на сегодня из 30 участков определены первостепенных десять кварталов.