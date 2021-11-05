Беда у татинского фермера — скот ушел под лед

Беда у фермера из с.Харбалаах Таттинского улуса – у него 29 голов скота провалилось под лед, никого не удалось спасти.

Ранее Минсельхоз Якутии рассылал предупреждение, что из-за аномально теплой погоды и тонкого льда в водоемах в Якутии участились случаи провалов домашних животных под лед. Но, как видим, это не помогло предотвратить очередную трагедию – на этот раз рекордное количество домашнего скота погибло из-за небывалого для этого времени тонкого льда.

До этого несчастный случай зарегистрирован в с.Уолба Таттинского улуса, где сразу 6 голов одного хозяйства провалились под лед. Такой же случай произошёл в Усть-Алданском улусе, но домашний скот удалось спасти.

В целях недопущения использования несанкционированных переправ через реки, других водных объектов, соблюдения техники безопасности в период усиления гололедных явлений, подледного лова рыб, Министерством сельского хозяйства республики в адрес глав муниципальных образований направлены письма по принятию мер по проведению внеочередного инструктажа соблюдению безопасности движения техники, перевозки людей, предотвращению провала скота и лошадей на льду.