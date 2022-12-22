Ариан Романовский: Прошу дать мне возможность встретить Новый год дома…

Сегодня рассматривается мера пресечения для Ариана Романовского и его подельников в скандальном деле о вымогательстве.

Как сообщается в Телеграм, Ариан Романовский сегодня в суде заявил: — В данном уголовном деле я не вижу даже элементов справедливости. С обвинением я не согласен, никаким вымогательством не занимался. Про так называемого потерпевшего было сказано, что он пришел на день рождения. Ничего порочащего в этом не было, что понятно и следователям ГСУ — лучше бы им заняться чем-то более полезным. Я всегда занимался легальной журналистской деятельностью и вижу в этом всем состав статьи УК 144, коллеги в зале меня поймут. Прошу дать мне возможность встретить Новый год дома, с семьей, пускай и с браслетом на ноге.

Kсения Собчак в своем тгк Кровавая барыня приводит примеры в российском правосудии, когда были отпущены под домашний арест:

Ведь можно отпустить: полицейского из Владикавказа, судимого за угрозы убийством, который потом пришёл на работу к своей девушке и убил ее из ревности.

Можно отпустить: жителя Свердловской области, подозреваемого в изнасиловании, который потом сбежал из-под домашнего ареста и убил туристку.

Можно отпустить: пенсионера, которого поместили под домашний арест за убийство сестры, и под этим домашним арестом он потом убил соседку.

А двух молодых светских журналистов и молодого интеллигентного рекламщика, которые написали неправильный пост — их же, наверное, тем более можно отпустить? Мы очень надеемся.

Суд ушёл думать.