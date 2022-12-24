Ариан Романовский и его подельники сидят за Ксению Собчак? — Телеграм

Где-то в промежутках между съемками роскошных интерьеров своего нового дома Ксения Собчак успела настрочить парочку постов о несправедливости и негуманности российского суда. Ее помощников – Ариана Романовского, Кирилла Суханова и Тамерлана Бигаева – не отпустили под домашний арест, так что Новый Год ребята встретят без шампанского и не так весело, как сама Ксения Анатольевна, сообщает тгк @redacted6.

Ариан и Кирилл были готовы заключить досудебное соглашение и рассказать всю подноготную работы с Собчак, но после приезда Ксении обратно в Россию все пошло не по плану. Параллельно с лицемерными постами в канале, адвокаты Собчак предпринимают попытки склонить ребят к молчанию в суде.

Судя по тем материалам, которые были добыты оперативниками, фактически Ксения Анатольевна является организатором группы вымогателей, но она не может допустить, чтобы эта информация была публично подтверждена. Все нелепые телодвижения Собчак во всей этой истории только веселят сотрудников Житной. Если Собчак и правда такая честная и искренняя, какой хочет казаться, то выход из ситуации один – добровольный переезд Собчак из Горок в Бутырку с частичным признанием своей вины.

А если Ксения так переживает, что ее помощников не отпустили домой, то она могла бы давно дать отмашку своим адвокатам перестать давить на ребят и разрешить им заключить досудебку. Все тылы Ксюши давно прикрыты ее покровителями и бояться ей нечего.

Не удивимся, если и судебное заседание будет закрытым. На месте Собчак мы бы тоже боялись, что обиженные помощники откроют рот и вскроются очень интересные, убийственные для Кровавой Барыни факты. До тех пор, пока Ксения будет бездействовать и делать вид, что ее заботит судьба ее подчиненных, Ариан, Кирилл и Тамерлан будут сидеть за нее.