Андрей Тарасенко сообщил, за кого будет болеть

Сборная Якутии заняла 3 место в 1/4 финале всероссийских соревнований «Кибердром».

Команда успешно представила проект по беспилотникам и прошла в полуфинал, который состоится 20-25 июля. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко.

«Поздравляю нашу команду и желаю успехов в дальнейших этапах соревнований! Будем следить и болеть за вас!», – поздравил участников премьер республики.

В составе сборной учащиеся Международной арктической школы Арина Попова, Гаврил Слепцов, Сергей Сергин, Янис Тимофеев, средней общеобразовательной школы №31 Данил Кауров, физико-технического лицея Станислав Ефимов, университетского лицея СВФУ Арсиэн Алексеев, а также пилот авиакомпании «Полярные авиалинии» Семён Куличкин. Куратор сборной – «Полярные авиалинии». Тренер – Владимир Бехтюев.

Полуфинал конкурса пройдёт в июле в рамках Международного авиационно-космического салона «МАКС-2021» в Жуковском Московской области, а финал, в который войдут только шесть команд, – в сентябре на базе ПАО «ТАНТК имени Г. М. Бериева» в Краснодарском крае.

Победителей и призёров конкурса наградят дипломами, ценными подарками, призами. По согласованию с Минобороны России победители будут включены в базу данных молодежи с высокими интеллектуальными способностями Военного инновационного технополиса «ЭРА».

Всероссийский конкурс «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром» проводится в третий раз при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства обороны Российской Федерации, Департамента образования и науки города Москвы.

Более подробную информацию о конкурсе можно найти на официальном сайте.