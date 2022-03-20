Альберт Семенов поздравляет с Днем работников жилищно-коммунального хозяйства

Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства г. Якутска!

От имени Якутской городской Думы разрешите поздравить вас с профессиональным праздником! В условиях продолжительной зимы вы выполняете главную работу по жизнеобеспечению нашего города, даете тепло и свет в домах горожан. Именно от вашей слаженной работы зависит бесперебойная работа больниц, школ, детских садов, создание достойных условий проживания в суровом климате.

Благодаря вашей работе ремонтируются дома, дороги, благоустраиваются дворы, создаются теплые остановки, расширяется сеть наружного освещения и жизнь якутян становится комфортнее, уютнее и краше.

От имени всех горожан выражаем вам искреннюю признательность и благодарность за ваш каждодневный труд, ответственность и профессионализм. От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии, благополучия, успехов и новых свершений в вашем созидательном труде. Пусть в ваш адрес почаще звучат добрые слова благодарности от жителей нашего города.