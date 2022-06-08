Актриса Юлия Пересильд прилетела в Якутск

Сегодня в Якутск прилетела заслуженная артистка России Юлия Пересильд. Она выступит на закрытии фестиваля современного искусства «Территория. Якутск», сообщает ЯСИА.

Популярная актриса Юлия Пересильд выступает в качестве арт-директора фестиваля современного искусства «Территория», который прошёл в Якутске с 6 по 8 июня. «Такие фестивали нужны для обмена опытом и, главное, чтобы молодёжь приходила в театр. Фестиваль даёт колоссальный опыт не только для зрителей, но и для его участников. Я сама была участником самого первого фестиваля «Территория». А сегодня мы покажем спектакль «Эбеновая кожа»», — рассказала она.

На сцене Саха Академического театра Юлия Пересильд и режиссер Петр Главатских прочтут «африканские» стихи Николая Гумилева. Актриса отметила, что африканская тема оказалась куда ближе для Якутии, судя по погоде в столице республики. «Мы думали, надо куртки брать с собой, а оказалось, что нужно было брать купальники. Мой визит в Якутии ещё не закончился, но мне здесь очень понравилось. Я уже успела съездить в ледяные пещеры. Я бы с удовольствием посмотрела ещё много чего и хотела бы съездить на Ленские столбы — они выглядят очень красиво на фотографиях. Поэтому точно есть повод вернуться», — поделилась своими впечатлениями Пересильд.

Визит в Якутск не первое знакомство актрисы с Якутией. Она исполнила одну из ролей в вышедшем недавно сериале «Угрюм-река», в котором также засветились якутские исполнители — артисты Сахатеатра Михаил Апросимов и Тамара Обутова. «Они были прекрасны и, знаете, мы до пор общаемся и переписываемся. Замечательные артисты и очень хорошие люди», — сказала актриса.