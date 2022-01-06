АК «Аврора» откроет рейс Якутск-Чита

Единая Дальневосточная компания «Аврора» начнет выполнение регулярных субсидируемых авиарейсов по маршруту «Чита-Якутск-Чита» с января этого года, передает телеканал Якутия 24 со ссылкой на пресс-службу Минстроя Забайкальского края.

Летать в республику забайкальцы смогут напрямую один раз в неделю.

«Рейс на Якутск — это уже третий новый межрегиональный маршрут в Забайкалье, который субсидируется из федерального бюджета. Цены на билеты в одну сторону по всем направлениям не превышают десяти тысяч рублей, благодаря этому путешествия по Дальнему Востоку становятся доступнее», — приводятся слова министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Дмитрия Ватагина.

Также с 20 января стартуют регулярные полеты по маршруту «Хабаровск — Чита — Хабаровск».

Единая Дальневосточная авиакомпания создана по поручению президента Владимира Путина в 2021 году на базе АО «Авиакомпания «Аврора» с целью расширения маршрутной сети авиаперелетов и повышения качества жизни дальневосточников.