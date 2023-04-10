Айсен Николаев занял первое место рейтинге глав ДВФО

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за март 2023 года. В Дальневосточном ФО лидерами медиарейтинга в марте 2023 года стали глава Республики Саха Айсен Николаев, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. В российском рейтинге глава Якутии занимает 17 место.

Глава Республики Саха Айсен Николаев поприветствовал участников Международной конференции по вопросам изменения климата и таяния многолетней мерзлоты. Также глава Республики Саха Айсен Николаев выступил на круглом столе Экспертного института социальных исследований, прошедшего в рамках гражданского форума «Человек труда — новые вызовы и возможности». СМИ сообщали, что глава Якутии Айсен Николаев нанес визит в поселок Жатай, где ведется строительство крупной судоверфи и объектов социальной инфраструктуры. Сотрудничество Якутии с Китаем обсудили в ходе рабочей встречи глава региона Айсен Николаев и чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.