Айсен Николаев: Разговаривать с людьми, потерявшими ребенка — всегда тяжело…

Сегодня встретился с родителями погибшего при выполнении воинского долга Михаила Андреева. Разговаривать с людьми, потерявшими ребенка — всегда тяжело. Но помнить и чтить всех, кто отдал свою жизнь за светлое будущее — наша святая обязанность.

Я уже встречался с Константином Филипповичем и Жаннареттой Халитовной в Олекминском волонтерском центре. Они не замкнулись в себе, наоборот – они пришли на помощь другим, и сейчас активно занимаются общественной работой, помогают семьям участников СВО Олёкминского улуса. Отвечают на вопросы, дают советы, оказывают практическую помощь в решении бытовых проблем семей. Все это они делают ради светлой памяти своего сына.

▫️Мы очень душевно поговорили. О жизни, о помощи военнослужащим и их семьям. Константин Филиппович и Жаннаретта Халитовна внесли свои предложения, просьбы, которые будут обязательно рассмотрены. Спасибо им огромное за неравнодушие и силы помогать другим. Светлая память о Михаиле навсегда будет жить в сердцах и памяти якутян.