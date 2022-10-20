13 новых школ распахнут свои двери

Строительство социальных объектов, в частности школ и детских садов — это большая и важная часть работы правительства Якутии. Задача, которую ставит перед нами глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ — это чтобы маленькие якутяне могли получать знания в комфортных и современных условиях.





Об этом заявил в среду первый заместитель председателя правительства Якутии Кирилл БЫЧКОВ.





«В 2022 году в рамках национальных проектов и государственных программ Республики Саха (Якутия) в регионе вводятся в эксплуатацию 13 школ. А это значит, что в комфортных условиях будут проходить обучение более 4000 детей. В том числе, уже совсем скоро, откроется самая большая школа в республике на 990 мест в микрорайоне «Прометей» города Якутска», — сообщил первый заместитель председателя правительства республики.





Также в столице откроются пристрои к школам № 5 и № 12 в селе Пригородное, Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат на 120 мест для детей с тяжелыми нарушениями речи. Выкуплено здание «Якутского торгово-экономического колледжа потребительской кооперации имени Кузьмы Гаврилова», где размещена школа №1 города Якутска.





Кирилл Бычков также отметил, что новые школы-сады появятся в сёлах Туора-Кюель Чурапчинского улуса, Чаппанда Нюрбинского района. Новые современные школы откроются в сёлах Борогонцы Усть-Алданского и Бердигестях Горного улусов.



