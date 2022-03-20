«100 картин» от Кындыкан – медучреждениям Якутии

В день Арктики в Саха академическом театре имени Платона Ойуунского состоялось торжественное открытие акции «100 картин», организованное творческим объединением «Кындыкан» и министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я).

«Наше творческое объединение радо представить жителям Якутии в день Арктики нашу добрую акцию, которая поможет сохранить и приумножить культуру северных народов Якутии. 100 картин, написанные первой в мире краской, очищающей воздух, StoClimasan Color будут переданы медицинским учреждениям Якутии. Данной акцией вся республика говорит «Спасибо» и выражает благодарность тем, кто сохраняет наше здоровье и борется за нашу жизнь каждый день» — рассказала об акции, автор проекта Кындыкан, Маргарита ПОПОВА.

Организаторы планируют открыть пять художественных пунктов и передать 100 картин, которые будут написаны очищающими воздух красками медицинским учреждениям Якутии.

На открытии выступила Айна КУРТЦ, художник современного концептуального творчества и куратор акции «100 картин». «Художник как создатель всегда несет некую ответственность за смыслы и добро в мире. Культура и искусство должно заставлять зрителя задуматься о глобальных и больших вещах, которые преподносятся в виде картин, музыки или театра. Для открытия акции мы выбрали храм искусств, мой любимый Саха театр, чтобы наши участники прикоснулись к большему. Конечно, мы вдохновлялись северной тематикой и историей Кындыкан, которую мы создаем с вами, ищем, вдохновляемся и всегда находим в своем сердце. А иначе и быть не может, мы с вами больше, чем слова и набор организованных органов и клеток. Мы это то, что мы создаем и созидаем, та живая, светлая, добрая энергетика, понимаете?» — поделилась художница проекта. «Художник должен идти вперед, несмотря на все, что происходит за плечами, не оборачиваться на прошлое, всегда прощать, любить и творить, приглашать людей на свет. И всегда давать пищу для ума, это работа, которая требует умственного труда и усилия над собой,» — дополнила она.

Во время торжественного открытия в Саха театре выступили участники этно-группы «Эйээр», Ян ПОПОВ и Сааскыйа БУГАЕВА. Все гости смогли написать картины под живую музыку.

«Творческое объединение «Кындыкан» – генератор ярких идей и социальных инициатив, чья деятельность поддерживается по всей Якутии. Мы рады быть частью масштабной акции «100 картин», это наш небольшой вклад в развитие и сохранение культуры Арктики. Важно отметить, что Саха академический театр имени П.А.Ойунского в эти выходные показывает спектакль «Розовая чайка», который основан на пьесе юкагирского драматурга Геннадия Дьячкова. Таким образом, в день Арктики мы передаем нашим зрителям и гостям дух северного народа, их силу и стойкость, а через спектакль поднимаем проблемные темы экологии и сохранения юкагирского языка», – отметил заместитель директора Саха театра, Геннадий ОХЛОПКОВ.

В акции на момент старта приняло участие 33 участника, напомним, что первая картина была написана делегатами Женского дальневосточного форума. Участники акции в день торжественного открытия под присмотром волонтеров акции, студентов из Якутского Художественного Училища написали пять картин.

«В день Арктики мы создали картину, которую команда Кындыкан в дальнейшем передаст медицинским учреждениям. Наша картина посвящена материнству, любви и поддержанию тепла в сердце. Мать и маленький ребенок находятся в единении с природой Севера, сзади них мы видим редкое природное явление, северное сияние. Это символ года Матери в нашей республике, в картине это говорит о том, что материнская любовь — это самое светлое и яркое явление нашей жизни. Подобные проекты объединяют народы Якутии и заставляют задуматься о сохранении культуры в нашей республике, а в частности северных народов. Я рада стать участником проекта «100 картин» от Кындыкан и министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я)», — рассказала об участии в акции «100 картин», российская спортсменка, чемпионка мира по шашкам, Матрена НОГОВИЦЫНА.

Присоединиться к акции можно по ссылке, заполнив анкету участника или по телефону: +7 (964)- 422- 68-07 куратор проекта, Айна Куртц. Познакомиться с Творческим объединением «Кындыкан» можно в телеграм-канале проекта.