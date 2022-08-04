Звездная пара Якутии показала свою летнюю резиденцию

Звездная пара якутской эстрады – Екатерина и Алексей ЕГОРОВЫ каждое лето приезжают на малую родину главы семьи – село Тыымпы Вилюйского улуса. Отдохнуть, набраться сил, а главное, помочь родне с сенокосом.

Екатерина Егорова – дизайнер каких поискать! И в Тыымпы она с любовью обустроила семейное гнездышко. Лично подбирала и красила полы – каждая половица отдельного цвета. А уж как она сервирует столы! Это надо видеть.

Смотрим фотоподборку и радуемся отдыху звездной пары Якутии.