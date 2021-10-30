30.10.2021
02:30
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Светская хроника

Звезда якутской эстрады показала свою новую любовь!

Надина ЭЛЬПИС разместила в своем инстаграме фото с новым мужчиной, сопроводив его интригующим текстом: «💖🇦🇿 🇷🇺💖 Как ты меня нашёл ? Как я тебя нашла ? Нет слов . Одна любовь».

Многочисленные фолловеры звезды отметили, что они очень красивая пара, пожелали любви и счастья.

Нашлись и те, которые сочли, что это может быть розыгрышем.

Прошлым летом певица Надина Эльпис и аккордеонист Владимир БОЯРСКИЙ продемонстрировали публике, что в их отношениях очень много проблем… После этого Надина не раз, и не два появлялась с разными мужчинами. Каждый раз добрая публика желает счастья талантливой красавице и ее очередному избраннику.  

Источник: https://www.instagram.com/p/CVnKrWRsx0E/?utm_medium=copy_link
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