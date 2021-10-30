30.10.2021
02:30
157
Светская хроника
Звезда якутской эстрады показала свою новую любовь!
Надина ЭЛЬПИС разместила в своем инстаграме фото с новым мужчиной, сопроводив его интригующим текстом: «💖🇦🇿 🇷🇺💖 Как ты меня нашёл ? Как я тебя нашла ? Нет слов . Одна любовь».
Многочисленные фолловеры звезды отметили, что они очень красивая пара, пожелали любви и счастья.
Нашлись и те, которые сочли, что это может быть розыгрышем.
Прошлым летом певица Надина Эльпис и аккордеонист Владимир БОЯРСКИЙ продемонстрировали публике, что в их отношениях очень много проблем… После этого Надина не раз, и не два появлялась с разными мужчинами. Каждый раз добрая публика желает счастья талантливой красавице и ее очередному избраннику.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
30.10.2021
0
30.10.2021
105
30.10.2021
118
30.10.2021
156
30.10.2021
161
30.10.2021
121
29.10.2021
279
29.10.2021
703
29.10.2021
589
29.10.2021
204
29.10.2021
413
29.10.2021
207
29.10.2021
267
29.10.2021
170
29.10.2021
863
29.10.2021
249
29.10.2021
688
29.10.2021
230
29.10.2021
157
29.10.2021
349
29.10.2021
206
29.10.2021
254
29.10.2021
270
29.10.2021
264
29.10.2021
212
29.10.2021
239
29.10.2021
180
29.10.2021
275
29.10.2021
418
29.10.2021
259
29.10.2021
595
29.10.2021
339
29.10.2021
302
29.10.2021
1057
29.10.2021
177
29.10.2021
247
29.10.2021
252
29.10.2021
474
29.10.2021
1310
29.10.2021
1234
ТОП НОВОСТИ
27.10.2021
6490
24.10.2021
4254
26.10.2021
2936
24.10.2021
2566
26.10.2021
2544
27.10.2021
2272
25.10.2021
2208
24.10.2021
2024
27.10.2021
1986