Жительница Якутска задержана с крупной партией «синтетики»

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Саха (Якутия) в ходе оперативно-розыскных мероприятий во взаимодействии с оперативниками ГУНК МВД России пресекли распространение крупной партии синтетических наркотиков.

26-летняя местная жительница, подозреваемая в покушении на незаконный оборот крупной партии наркотических средств, задержана возле одного из домов по улице Хабарова г. Якутска при оборудовании тайников-закладок.

В ходе личного досмотра, а также под жилым домом оперативники обнаружили и изъяли приготовленные для сбыта 2 свертка и 100 полимерных пакетов с веществом белого цвета.

Проведенное исследование показало, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения производным N-метилэфедрона общим весом около 30 граммов, что составляет 300 разовых доз.

Полицейские выяснили, что полученный бесконтактным способом смертоносный порошок злоумышленница планировала реализовать разовыми дозами наркопотребителям посредством сети Интернет.

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МВД России по Республике Саха (Якутия) в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч.3 – ст.30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

В отношении гражданки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Предварительное следствие продолжается, проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантки.