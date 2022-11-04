Жильцы многоквартирного дома в Якутске оказались в неординарной ситуации

Альберт Семенов провел прием жителей Сайсарского округа

3 ноября председатель Якутской городской Думы, член регионального политического совета ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Альберт Семенов провел прием граждан в Управе Сайсарского округа.

К председателю Якутской городской Думы Альберту Семенову обратились жители 6-квартирного дома по улице Маяковского. Как рассказали жители в ходе приема, у них отсутствуют правоустанавливающие документы на жилое имущество. По их словам, на руках у них имеются лишь старые ордера.

«Это очень неординарная ситуация. Дом отсутствует во всех реестрах. Из-за этого у них были проблемы с газом», — сообщил руководитель управы Сайсарского округа Владимир Слепцов.

По словам обратившихся, у всех жителей 6-квартирного дома имеются лишь ордера, полученные их родителями в 1978 году. Изначально дом принадлежал предприятию «Пищеторг», а затем был передан в Горисполком. В разговоре они отметили, что ранее не пытались оформить необходимые документы на жилплощадь.

«Мы столкнулись с этой проблемой, когда пошли менять ордера на договор социального найма в Департамент жилищных отношений. И только потому, что недавно к нам пришли газовые службы, которые отключили газ и попросили предоставить документы о собственности», — рассказали жители дома.

Так как после приема в МКУ «Департамент жилищных отношений» ГО «город Якутск» оказалось, что у жителей дома нет правоустанавливающих документов на жилье, граждане обратились в Департамент имущественных и земельных отношений ОА г. Якутска, где выяснилось, что объект не значится. Данные о жилом доме также отсутствуют в Управлении Росреестра по РС(Я).

По итогам приема Альберт Семенов отметил, что единственным выходом в сложившейся ситуации является подача искового заявления в суд о признании права собственности на жилое помещение.

«Вам необходимо написать обращение в мой адрес. Мы проведем работу со всеми ответственными структурами», — добавил Альберт Семенов.

Отметим, что прием граждан состоялся в рамках Недели приема граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, организованной региональной общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Саха (Якутия).