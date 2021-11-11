Юбилейный спектакль «Хроника безумия…» режиссера Александра Титигирова

Достоевский ТЮЗа никого не оставил равнодушным

9 ноября главный режиссер Театра юного зрителя Якутии, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия) Александр Васильевич Титигиров отметил 30 — летие творческой деятельности.

В честь этого события режиссер представил премьеру спектакля «Хроника безумия…» по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание». Показ спектакля посвятили 200 — летию писателя, премьера состоялась на сцене Саха академического театра им. П.А. Ойунского.

До начала спектакля, зрители смогли познакомиться с творчеством Александра Титигирова, которая была представлена в виде инсталяций. Выставка раскрыла весь творческий путь и успех режиссера.

Виновника торжества поздравили Министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Юрий Степанович Куприянов, Председатель постоянного комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Государственного собрания (Ил Тумэн) Владимир Михайлович Прокопьев, заместитель министра по внешним связям и делам народов республики Татьяна Николаевна Пяткина, председатель Союза театральных деятелей Якутии Айаал Александрович Аммосов, постоянный Представитель Нюрбинского улуса (района) Вераника Николаевна Кириллова. Были вручены благодарственные письма, почетные грамоты. Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) вручили памятный знак «Дружба народов» за вклад в укрепление межнационального мира и согласия, активную деятельность по сближению и взаимообогащению межнациональных культур.

«Александр Васильевич широко известен как талантливый режиссер, он бесконечно предан своему любимому делу. Его обширная творческая деятельность наполнена безмерным талантом, опытом и знаниями. Наш театр — лауреат многих всероссийских и международных театральных фестивалей и конкурсов. В этом огромная заслуга Александра Васильевича Титигирова», — отметил в своем выступлении художественный руководитель театра Алексей Прокопьевич Павлов.

Кульминацией вечера стала премьера спектакля, которая прошла на одном дыхании, зрители остались очень довольны спектаклем, подтвердив это бурными овациями с воскликами «Браво!».

В спектакле главный герой — молодой человек, измученный бедностью, он хочет в жизни все и сразу, ради этого он идет на убийство… Главного героя сыграл молодой и многообещающий артист театра Никита Соловьев. Со своим героем он дает зрителю понимание той безысходности и душевного кризиса, толкнувшего бедного студента на страшный поступок. Его яркая игра никого не оставила равнодушным, после спектакля зрители не раз хвалили его актерскую игру, как он мастерски передал свои душевные терзания…

Декорации зала, музыкальное и световое сопровождение спектакля, потрясающие костюмы героев того времени еще больше усилили вовлеченность в происходящее и погружение в спектакль. Все это претворили в жизнь герои невидимого фронта сценограф Марьяна Оконешникова, художник по костюмам Егор Аммосов, работники швейного цеха Саргылана Петрова, Вилена Васильева, светооператор Алексей Корякин и звукооператор Петр Неустроев.

Спектакль «Хроника безумия…» это одновременно трагическая и фантастическая история с ярким финалом, когда распятый Раскольников искренне признается перед зрителями в совершенном преступлении. Но это не конец, а лишь начало нового, праведного пути в жизни героя…

Желаем Александру Васильевичу вдохновенных идей и постановок в дальнейшем, пусть на Вашем творческом пути верным союзником станет муза, веря в себя и свое детише.