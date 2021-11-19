«ЯРКБ» проводила на заслуженный отдых двух сотрудников

Выход на заслуженный отдых – это немаловажный этап в жизни каждого специалиста. Для кого-то оно грустное, для кого-то радостное, но обязательно – особенное, потому что символизирует очередной шаг в новый жизненный путь. А также это ещё повод вспомнить профессиональные успехи за все трудовые годы и сказать теплые слова благодарности за плодотворную работу.

Сегодня очень тепло, сердечно и с нескрываемой грустью проводили на заслуженный отдых профессионала своего дела, сумевшего передать многолетний опыт работы молодым сотрудникам Корнилову Альбину Николаевну, заслуженного врача ЯАССР, заслуженного врача России, врача-хирурга эндокринологического диспансера ГБУ РС(Я) «ЯРКБ», также аккуратного, ответственного сотрудника Бурцеву Киру Кирилловну, уборщика служебных помещений ГБУ РС(Я) «ЯРКБ».

Высокий уровень профессионализма, серьезное, глубокое отношение к тяжелой работе врача, величайшая работоспособность, огромная энергия и динамичность – это всего лишь отдельные черты нашей Альбины Николаевны. К своему любимому делу, выбранной профессии врача хирурга она отдала 48 лет. За время трудовой деятельности в своём родном Усть-Алданском районе была избрана депутатом райсовета, членом обкома комсомола. По ее инициативе был открыт филиал медицинского колледжа по сестринскому делу, для подготовки кадров в Усть-Алданскую ЦРБ. Во время работы заведующей хирургическим отделением Намской ЦРБ, с главным врачом Макаровым В.В. добились капитального ремонта стационара, по ее инициативе была проведена централизация и реорганизация экстренной службы, был открыт Центр экстренной помощи, открыты отдельные кабинеты переливания крови, централизованный стерилизационный кабинет ФГДС и УЗИ-диагностики. С 2001 года перешла в нашу больницу в эндокринологический диспансер. Альбина Николаевна впервые в республике организовала кабинет «диабетическая стопа».

Кира Кирилловна Бурцева отработала в эндокринологическом диспансере 6 лет. За годы трудовой деятельности она зарекомендовала себя как добросовестный сотрудник, ответственно исполняющий свои трудовые обязанности.

«Безусловно, окончание рабочей деятельности – немного грустная дата, но мы верим и надеемся, что это отправная точка в спокойную и размеренную жизнь. Огромная благодарность вам за то, что столько времени были на страже здоровья наших пациентов, щедро делились с молодыми коллегами своими знаниями и опытом, многим помогали. Спасибо за труд! – сказал главный врач Якутской республиканской клинической больницы Николай Васильев.

Слова благодарности, признательности и бескрайнего уважения прозвучали и от коллег. Они пожелали им крепкого здоровья, оптимизма, претворения планов в жизнь, чтобы заслуженный отдых был радостным, спокойным, но при этом плодотворным и активным!