Якутянин в гараже хранил вкусное, ценное, запретное

В Республике Саха (Якутия) суд вынес приговор в отношении ранее судимого 38-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, причинившая особо крупный ущерб).

Следователем отдела МВД России по Хангаласскому району установлено, что подсудимый в июле 2020 года, не имея соответствующего разрешения, при помощи сетей и крючковых снастей осуществил незаконный вылов шести экземпляров сибирского осетра в акватории реки Лена. Данный вид рыбы внесен в Перечень особо ценных водных биологических ресурсов и принадлежит к видам, охраняемым международными договорами Российской Федерации.

Мужчина хранил рыбу в гараже для собственного употребления, где они были обнаружены и изъяты полицейскими.

Ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, составил более 960 тысяч рублей, которые подсудимый возместил в полном объёме.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил подсудимого к 80 часам обязательных работ.

Кроме того, в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что гражданин продолжил свои противоправные действия, собрал на окраине одного из сел района дикорастущую коноплю и изготовил из нее гашишное масло для личного потребления. Часть полученного наркотического средства он употребил, а часть хранил в гаражном боксе, где правоохранителями было обнаружено и изъято более 250 граммов марихуаны.

По данному факту в отношении мужчины следственным подразделением было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ. Приговором суда подсудимому было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком.