Якутяне встревожены доносaми на мужчин. Открытое письмо главе респyблики

Главе Республики Саха (Якутия) Николаеву Айсену Сергеевичу

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Уважаемый Айсен Сергеевич!

Мы, нижеподписавшиеся жители республики, вновь вынуждены обратиться к Вам, как Главе республики и гаранту Конституции Республики Саха (Якутия), и настоятельно требовать вмешаться в ситуацию, возникшую в отношении гражданина РС(Я), воспитателя интерната Екюндюнской основной общеобразовательной школы Вилюйского улуса Сивцева Николая Григорьевича. 25 июля с.г. Верхневилюйский районный суд вынес ему обвинительный приговор в виде лишения свободы на 16 лет в колонии строгого режима с принудительным лечением.

Мы, жители республики, полностью убеждены в невиновности педагога и считаем обвинение нездоровой фантазией двух несовершеннолетних подростков, решивших ценой жизни учителя уйти от ответственности за свои противоправные действия. Все обвинения уголовного дела построены на одних показаниях двух учащихся, без свидетельств очевидцев. Сегодня они, окончательно уверовав в свою безнаказанность и вседозволенность, будучи поддерживаемы людьми в погонах, продолжают идти тем же путём, бесчинствуя и проповедуя политику силы и лжи. Так, 2 ноября 2022 г. в отношении В. Эверстова, неоднократно поставленного на учет районной Комиссии по делам несовершеннолетних, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.112 УК РФ. Пострадавший от его преступного деяния был доставлен санавиацией в г. Якутск и экстренно прооперирован.

Обвинительное заключение и судебное решение помимо показаний подростков, были также построены на заключениях экспертов из ЯРПНД, ЭКЦ МВД РС(Я), на непрофессионализм которых указали специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава РФ и др. Ими были выявлены существенные нарушения федерального закона об экспертной деятельности, в силу которых заключения экспертов не могут быть использованы как документы доказательственного значения. Как стало известно из достоверных источников, 2 ноября с.г. руководством ЭКЦ МВД РС(Я) были выявлены и признаны недостатки проведенной их специалистом генотипоскопической экспертизы: нарушения методики генетической идентификации человека и в проведении дифференциального лизиса, что привело к ошибочному выводу эксперта.

Уважаемый Айсен Сергеевич, убедительно просим Вас помочь в защите чести и достоинства Сивцева Николая Григорьевича, восстановить его нарушенные права и свободу согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Нас волнует не только судьба отдельно взятого педагога, но и участившиеся случаи доносов детей и жён на других мужчин республики. Об этом свидетельствует один факт перебора в республике с арестами фигурантов уголовных дел по данной статье. Мы требуем правосудия в отношении педагога и не сомневаемся, что при объективном рассмотрении дела он будет полностью оправдан. Если мы сегодня всем миром не встанем на защиту учителя, то такое положение будет только усугубляться и повторяться, ибо никто не застрахован от подобных случаев. Все мы должны помнить, что практически над каждым мужчиной нависает дамоклов меч неумолимого и предвзятого «правосудия».

Жители Республики Саха (всего – 502 подписи):

1. Васильева Н.П.

2. Саввина С.И.

3. Григорьева К.С.

4. Максимова Д.А.

5. Максимов С.С.

6. Данилова Е.Д.

7. Белолюбская А.В.

8. Андреева К.Д.

9. Максимова Т.Г.

10. Скрыбыкин Д.Г.

11. Тимофеева Г.П.

12. Карпова С.М.

13. Сидорова В.Н.

14. Васильева Т.М.

15. Павлова Т.К.

16. Павлов М.Н.

17. Заровняева М.И.

18. Павлова З.И.

19. Петров П.А.

20. Максимова Е.И.

21. Андреева В.Н.

22. Михайлова Н.П.

23. Павлова Е.А.

24. Осипов А.И.

25. Харитонова С.Д.

26. Егорова А.И.

27. Андреева А.Н.

28. Васильева Е.П.

29. Санников А.И.

30. Иванова Т.Р.

31. Распутин С.М.

32. Максимова М.Д. и др.