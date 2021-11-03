Якутский вайнер получил удовольствие на высшем уровне

На днях из Уфы домой в Якутск вернулся вайнер Виталий ЩУКИН. Шоумен снимался в сериале «Саня, газуй!» режиссёра Филиппа АБРЮТИНА, его партнерами стали известные актёры Олег ТАКТАРОВ, Андрей ФЕДОРЦОВ, Михаил БАГДАСАРОВ и другие.



Sakhalife удалось взять у Виталия небольшое интервью:

— В сериал я попал благодаря тому, что когда понадобился колоритный смешной актёр, оператор Иван СЕМЁНОВ, он кстати тоже из Якутии, вспомнил про меня. Он скинул мой аккаунт в Инстаграм, после чего мне отправили задание на самопробы. Я снял, отправил и буквально за 2 часа был утвержден на роль.

Уровень съемок федерального кино оказывается действительно отличается от нашего. За кадром работает около 50 человек, у всех свои отдельные цели и задачи. У актёров были ассистент, я чувствовал себя звездой (смеётся) — тщательно следили за нашим здоровьем, условиями и так далее, все было на высшем уровне! Когда прилетел, то даже не знал, с кем буду сниматься, говорили, что будут известные актёры. Когда увидел фотографии с кем буду сниматься, получил небольшой шок. Всех знал только по телевизору, а сейчас они — мои партнёры!

Со всеми работалось легко, несмотря на звездный статус они очень простые люди, общались со всеми, а мне подсказывали, давали советы по актёрскому мастерству. Когда узнавали, что я из Якутии, говорили, что знают и уважают якутский кинематограф. Это было очень приятно!

Первая серия выходит 7 ноября на Ютубе, затем будет показ на онлайн-платформах. Не пропустите!

Трейлер сериала можно посмотреть по ссылке: https://youtu.be/MlowVV2kwp0