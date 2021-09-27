Якутский ТЮЗ отметили на II фестивале театров Дальнего Востока

С 17 по 24 сентября в гостеприимном городе Хабаровске на высоком организованном уровне прошел II фестиваль театров Дальнего Востока.

В фестивале участие приняли театры из разных регионов Дальнего Востока. На одной сцене сыграли театры из Бурятии, Якутии, Магадана, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Уссурийска, Владивостока, Сахалина и Камчатки.

В рамках фестиваля артисты занимались обширной образовательной программой. Были проведены мастер — классы, лекции, семинары, творческие встречи с мастерами сцены и обсуждения спектаклей с ведущими театральными критиками нашей страны. Целую неделю с артистами занимались именитые преподаватели Высшей школы сценических искусств им. А. Райкина, Высшей школы деятелей сценического искусства «Школа Г.Г. Дадамяна», Школы-студии МХАТ.

Итоги Фестиваля театров Дальнего Востока по положению не выражается в призах и наградах, фестиваль не соревновательный и не рейтинговый, но эксперты фестиваля сделали исключение и спектакль нашего Театра юного зрителя Якутии «Үс кыым кытыастар…» по пьесе Антона Чехова «Три сестры» в постановке Динислама Тутаева и художника Марии Ивановой награжден Дипломом Ассоциации театральных критиков. Из всех Дальневосточных театров — участников только спектакль нашего театра отмечен ДИПЛОМОМ. Это дорогого стоит!

«Хотим выразить огромное спасибо организаторам замечательного фестиваля Анне Владимировне Шавгаровой, Константину Николаевичу Кучикину, Анне Анатольевне Якуниной, экспертам действительно яркого, интересного фестиваля, ведущим театральным критикам России Жанне Олеговне Зарецкой, Оксане Валерьевне Кушляевой, Вадиму Рутковскому, Глебу Семеновичу Ситковскому! Такие фестивали очень нужны, благодаря им артисты обогащают свой внутренний мир и кругозор, повышают свою профессиональную квалификацию, многому учатся и набираются опыта», отметила руководство театра.

«Этот прекрасный фестиваль оставил в наших сердцах теплые и яркие воспоминания, с собой мы принесли багаж новых знаний и навыков» — поделились своими впечатлениями участники фестиваля.

Еще раз спасибо фестивалю, и всем кто был с нами!