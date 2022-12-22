Якутский фильм номинирован на премию «Оскар»

Фильм якутян Максима и Евгении Арбугаевых номинирован на премию «Оскар»

95-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 12 марта 2023 года

Фильм якутян Максима и Евгении Арбугаевых «Выход» («Haulout») номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм». В эту категорию попали всего 15 фильмов, сообщает ЯСИА.

Фильм Арбугаевых рассказывает о нелюдимом биологе Максиме Чакилеве, который каждый год приезжает на Чукотку, чтобы наблюдать за массовой миграцией моржей. Учёный пытается понять, что заставляет десятки тысяч животных в одну ночь выбираться на арктический берег.

В Якутии фильм впервые показали на фестивале короткометражных фильмов «Республика кино».

Брат и сестра Арбугаевы родились в посёлке Тикси Булунского района Якутии, что, возможно, сыграло роль в выборе темы фильма. Для известного фотографа –документалиста Евгении Арбугаевой это первая работа в кино. Она прославилась своими репортажами для Nаtional Geographic и портретом Греты Тунберг для журнала Time.

Максим Арбугаев вместе с Кристианом Фрайем в 2018 году снял нашумевший документальный фильм «Генезис 2.0» об охотниках за бивнями мамонтов и получил специальный приз жюри документальной секции фестиваля «Сандэнс».

95-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 12 марта 2023 года.