Якутский фильм номинирован на премию «Оскар»
Фильм якутян Максима и Евгении Арбугаевых номинирован на премию «Оскар»
95-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 12 марта 2023 года
Фильм якутян Максима и Евгении Арбугаевых «Выход» («Haulout») номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм». В эту категорию попали всего 15 фильмов, сообщает ЯСИА.
Фильм Арбугаевых рассказывает о нелюдимом биологе Максиме Чакилеве, который каждый год приезжает на Чукотку, чтобы наблюдать за массовой миграцией моржей. Учёный пытается понять, что заставляет десятки тысяч животных в одну ночь выбираться на арктический берег.
В Якутии фильм впервые показали на фестивале короткометражных фильмов «Республика кино».
Брат и сестра Арбугаевы родились в посёлке Тикси Булунского района Якутии, что, возможно, сыграло роль в выборе темы фильма. Для известного фотографа –документалиста Евгении Арбугаевой это первая работа в кино. Она прославилась своими репортажами для Nаtional Geographic и портретом Греты Тунберг для журнала Time.
Максим Арбугаев вместе с Кристианом Фрайем в 2018 году снял нашумевший документальный фильм «Генезис 2.0» об охотниках за бивнями мамонтов и получил специальный приз жюри документальной секции фестиваля «Сандэнс».
95-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 12 марта 2023 года.
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Какие молодцы!!! Прославляйте , ребята , нашу красавицу Якутию и дальше! Свет вам в очи , любовь в сердце , народное уважение в спину!
Буду болеть за ваш фильм и ваше признание во время вручения премии » Оскара».
Уважение вам и истинного признания!