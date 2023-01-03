03.01.2023
18:32
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Светская хроника

Якутская красавица и известный футболист ждут пополнения в семье

Якутянка Иванна Павлова, дочь бывшего главы Момского улуса, скоро станет мамой. Перед Новым годом она опубликовала фотографию с мужем, известным индийским футболистом Сандешем Джинганом.

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Индийский футболист Сандеш Джинган впервые в Якутии — на родине жены
Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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