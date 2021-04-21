Якутская Арктика – в центре внимания правительства России

19 апреля председатель правительства России Михаил Мишустин подписал важный документ для развития арктических территорий страны, в том числе и Якутии.

Его распоряжением утвержден план мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года и Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.

В утвержденном документе по Республике Саха (Якутия) указано шесть направлений, которые должны будут непосредственно повлиять на качественное улучшение не только инвестиционного климата, но и на положение жителей якутской Арктики с точки зрения их комфорта, доступности товаров и продуктов.

Этому должны способствовать государственная поддержка создания сети торговологистических центров для обеспечения завоза в населенные пункты Республики Саха (Якутия), расположенные в отдаленных местностях, топлива, продовольствия и других жизненно необходимых товаров и дноуглубительные работы на реках Анабар, Лена, Яна, Индигирка, Колыма. Кроме этого, должны быть определены источники финансирования строительства Всемирного центра мамонта, разработка мастер-плана развития туристскорекреационного кластера на арктических территориях Республики Саха (Якутия) и создание аварийно-спасательного подразделения и арктического подразделения органа повседневного управления МЧС России в пос. Тикси.

За каждым этим пунктом стоит не только колоссальная работа главы Якутии Айсена Николаева с федеральным центром и лоббирование интересов республики, но, самое главное, работа на региональном уровне. Говоря языком военных, Ил Дархан в Якутии осуществил масштабную подготовку плацдарма и мобилизацию ресурсов для развития арктических территорий для последующей опоры при общении с федеральной властью. Ведь куда проще показать факты вклада региона и получить встречную поддержку.

Напомним, что в 2018 году было создано Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера. В широком информационном поле данный орган власти публично не представлен. Зато по экспертным мнениям именно МинАрктики определяет содержательную политику по Арктике.

В 2019 году решением Айсена Николаева жители арктических и северных районов освобождены от налогов на имущество физических лиц, транспортного и земельного.

В 2020 году в Якутии была утверждена первая в стране Стратегия социально-экономического развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия) на период до 2035 года, а в своём Послании народным депутатам Айсен Николаев сказал, что приоритетом для него является якутская Арктика, улучшение условий жизни северян, возможность коренным жителям заниматься традиционными видами хозяйствования, сохранять свой уклад, уникальную культуру, языки.

И в том же 2020 году впервые за 7 лет зафиксировано увеличение числа жителей на территориях, входящими в якутскую Арктику. Это уже не говоря о строительстве социальных объектов, прокладки ВОЛС и других мерах.

Мы не зря упомянули про плацдарм и якутскую Стратегию. Об этом же говорят мировые эксперты, которые тесно занимаются арктической тематикой и которые тоже отмечают опыт Якутии.

«Якутия выделяется своими практико-ориентированными и системными подходами по развитию Арктики», – отмечает главный редактор научного журнала «Российская Арктика» Кира Змиева.

Партнёр консалтингового агентства «Румянцев и партнеры» Дмитрий Фишкин говорит, что в Якутии накоплены значительные знания в области передовых практик жизнеобеспечения удалённых районов: от жилья кочевых народов до строительства комфортных городов в условиях экстремально холодного климата.

Возвращаясь к документу, утверждённому Михаилом Мишустиным, отметим наличие учёта предложений республики в этот документ — все шесть предложений, которые утверждены распоряжением правительства России, отражены в Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны республики на период до 2035 года и озвучены в Послании главы Якутии в декабре прошлого года.

Таким образом подтверждается тезис о том, что меры, принимаемые Айсеном Николаевым по развитию Арктики, имеют под собою поддержку федерального центра, а самое главное – имеют поддержку населения.