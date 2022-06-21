Возбуждено уголовное дело по факту отравления людей в Верхневилюйске

Вилюйским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по поручению Председателя Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей – по факту пищевого отравления в Верхневилюйском районе республики 14 человек, в том числе 13 детей.

Установлено, что 20 июня 2022 года 13 детей прибыли на мероприятие в село Верхневилюйск из пяти населенных пунктов Республики Саха (Якутия) где употребили фаст-фуд, приобретенный в пунктах быстрого питания.

В последующем 13 детей и 1 взрослый пожаловались на пищевое отравление. 8 несовершеннолетних были госпитализированы в инфекционное отделение больницы. В настоящее время в медицинском учреждении проходят лечение 7 человек.

В рамках расследования следователи установят обстоятельства отравления людей, а также дадут соответствующую процессуальную оценку действиям лиц, причастных к изготовлению и реализации продуктов питания.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ход следствия находится на контроле в следственном управления.