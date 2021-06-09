ВОН! Журналисты и блогеры требуют отставки детского омбудсмена Якутии

Похоже, настали дни требования отставок. Вслед за народным депутатом Виктором ФЕДОРОВЫМ, потребовавшего отставки первого заместителя руководителя аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) — начальника государственно-правового управления Татьяны ПАВЛОВОЙ, стало известно о требовании отставки еще одного руководителя объединившимися журналистами и блогерами.

Внимание общества привлекла Анна СОЛОВЬЕВА, уполномоченный по правам ребенка в Якутии, общественный деятель. Причиной стал ее комментарий News.Ykt.Ru «Уполномоченный по правам ребенка в Якутии: «Травля существовала испокон веков и будет существовать».

Ранее News.Ykt.Ru сообщал о событиях в интернате Мындабинской СОШ Усть-Алданского улуса. Со слов родителей издание сообщило, что их детей поднимали по ночам и били, втыкали в тело иголки от шприцев, требовали деньги и отбирали одежду. В производстве Следкома Якутии находятся три уголовных дела по признакам грабежа, проводится проверка по сообщениям о вымогательствах денежных средств.

Анна Соловьева оказалась не в курсе ситуации.

— Тут уполномоченный, как говорится, ни о чем. Хотя сейчас вот это явление — буллинг и моббинг (травля — прим. ред.) — случается сплошь и рядом, к сожалению, и в пространстве взрослого сосуществования, и детского. Это очень рудиментарный фактор, человек — все-таки часть природы, он является наполовину приматом, и эта агрессия — это правда. Буллинг, или моббинг, стал очень широко распространяться в связи с пандемией. К сожалению, это негативное явление, характерное для локдауна, — цитирует детского омбудсмена первоисточник.

Так же Соловьева призналась, что не может охватить необъятное,

выездные проверки практикуются только по сигналам с мест, тем более, что в силу возраста в период пандемии она должна работать удаленно. Сейчас с детским омбудсменом люди могут общаться только по электронной почте и телефону, кабинет ее закрыт.

Интервью детского омбудсмена вызвало шквал возмущения в обществе.

Общественное движение «Союз журналистов и блогеров Якутии» объявило Вотум Общественного Недоверия – ВОН! Вотум подписали Сусанна РОЖИНА, Елена ТИХОНОВА, Нарыяна ГАВРИЛЬЕВА, Илларион АВЕЛЕВ, Елена ИЛЬИНА, Мария ПРОКОПЬЕВА (Мари Аснат), о чем сообщается в телеграмм-канале ИГ «В Якутии.ру». Закоперщики призвали якутян присоединиться к их инициативе по требованию отставки Анны Соловьевой.

АННА СОЛОВЬЕВА, ВОН!

Общественное движение «Союз журналистов и блогеров Якутии» объявляет Вотум Общественного Недоверия — ВОН — Уполномоченному по правам ребенка в Якутии Анне Соловьевой как чиновнику, оторванному от жизни и невыполняющему свои должностные функции.

Анна Соловьева давно утратила доверие якутян. При трагедиях с детьми, несчастных случаях, совершении преступлений против несовершеннолетних, в том числе самых тяжких, она «прячет голову в песок», сидя в своем теплом кабинете.

Госпожа Соловьева, в силу своего преклонного возраста и отсутствия желания работать, сегодня уже не в силах и не в состоянии защищать права детей Якутии.

Обращаемся к руководству республики и Госсобранию (Ил Тумэн) с предложением уволить (отозвать) Соловьеву с занимаемого поста и в кратчайшие сроки назначить, утвердить вместо нее другого руководителя, имеющего соответствующий опыт, а также авторитет и уважение среди общественности республики.

Кто согласен с нашим призывом, просьба оставлять подписи в комментариях (сообщениях) — с указанием своего имени.

10 июня ВОН с сопроводительным письмом будет официально направлен в органы власти.

Члены ОД «Союз журналистов и блогеров Якутии»: Сусанна Рожина, Елена Тихонова, Нарыяна Гаврильева, Илларион Авелев, Елена Ильина, Мария Прокопьева (Мари Аснат).

9 июня 2021 года, Якутск.

https://t.me/vyakutiaru/17042

Таким образом, в эти дни сразу два руководителя, к слову сказать, обе они женщины — Татьяна Павлова и Анна Соловьева несут репутационные потери. В обществе публично требуют их отставки.