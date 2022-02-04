Виктор Лебедев об итогах работы АО «Саханефтегазсбыт» за 2021 год

Генеральный директор АО «Саханефтегазсбыт» Виктор Лебедев ответил на вопросы нашего журналиста об итогах работы предприятия в прошлом году.

— Здравствуйте, Виктор Николаевич. Расскажите, пожалуйста, об итогах работы компании, какие есть результаты в прошедшем году?

— Результаты работы компании за прошлый год неплохие. Предприятие выполнило план по закупке нефтепродуктов на 120%. Этот показатель составил 174 тысяч тонн. Основными поставщиками стали «Газпромнефть-Региональные продажи», «Нефтяная компания «Роснефть». Также мы приобретали нефтепродукты через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу.

Объём реализации нефтепродуктов через торговую сеть АО «Саханефтегазсбыт» за 2021 год составил 184 тысяч тонн. Из них через АЗС реализовано 125 тысяч тонн. В этом направлении план выполнен на 102%. Здесь увеличение по сравнению с 2020 годом составляет 10 тысяч тонн или на 9%. По оптовой линии реализовано 60 тысяч тонн нефтепродуктов. План выполнен на 126%. По сравнению с 2020 годом увеличение составляет 5 тысяч тонн или на 10%.

— Как известно, «Саханефтегазсбыт» обеспечивает нефтепродуктами население северных и арктические районов республики. Сколько доставлено предприятием топлива им в прошлом году?

— В 2021 году жителям отдалённых сельских населённых пунктов «Саханефтегазсбытом» доставлено 2 438 тонн тарированных нефтепродуктов на сумму 285 млн рублей. Для сравнения, в 2020 году было доставлено 2 318 тонн. Увеличение составляет 120 тонн. Также за прошлый год объём оказанных услуг по переработке нефтепродуктов составил 560 тысяч тонн. Это при плане 515 тысяч тонн. В этом направлении план выполнен на 109%, здесь увеличение по сравнению с 2020 годом на 39 тысяч тонн или 7%.

Кроме этого, компанией проводится работа по открытию в республике многотопливных заправок, в том числе компримированным газом. В прошлом году один открыли в Якутске, в этом году планируем открыть ещё в Ленске и Покровске.

В прошлом году на Совете директоров нам удалось утвердить предварительный план ремонтной программы емкостного парка. Емкостной парк компании очень старый, введён ещё в 60-е годы. Потому этот ремонт просто необходим.

— И вопрос напоследок. Бывший гендиректор «Саханефтегазсбыта» Игорь Никитин признан виновным в махинациях и осуждён за хищения на шесть лет лишения свободы. Суд постановил, что он должен выплатить ущерб, причинённый компании «Саханефтегазсбыт», в размере более 45 миллионов рублей. Что вы скажете об этом?

— Да, я в курсе. Суд обязал возмещение ущерба в пользу компании на сумму 45 млн рублей. Что я могу сказать по этому поводу? Это постановление суда по итогам работы следственных органов.

Отмечу, что в компании сегодня проводятся профилактические проверки, инвентаризация, внедряется новое контрольно-измерительное оборудование. В предприятии появилась новая должность – заместитель генерального директора по безопасности. На эту должность назначен Николай Иванович Кульбертинов, который ранее работал начальником Управления полиции г. Якутска.

Я и дальше буду инициировать профилактические проверки. Со службой безопасности мы согласовали план профилактических мероприятий по недопущению хищений и недостач на всех нефтебазах. Есть подозрение, что в одном из филиалов компании совершено хищение топлива в особо крупных размерах. Проводится проверка.