29.11.2022
11:30
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Происшествия

Видео: Скандал в сельской школе взбудоражил соцсети

В социальных сетях Якутии распространяется скандальное видео с урока физкультуры в Верхневилюйской СОШ № 4.

На кадрах видео педагог и старшеклассник сначала громко разговаривают, затем учитель хватает подростка за шею и кричит на него.

Как стало известно SakhaLife.ru педагог уволился по собственному желанию. В отношении него проводится служебное расследование и следственные мероприятия со стороны правоохранительных органов.

Фото: соцсети
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.

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