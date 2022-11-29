29.11.2022
11:30
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Происшествия
Видео: Скандал в сельской школе взбудоражил соцсети
В социальных сетях Якутии распространяется скандальное видео с урока физкультуры в Верхневилюйской СОШ № 4.
На кадрах видео педагог и старшеклассник сначала громко разговаривают, затем учитель хватает подростка за шею и кричит на него.
Как стало известно SakhaLife.ru педагог уволился по собственному желанию. В отношении него проводится служебное расследование и следственные мероприятия со стороны правоохранительных органов.
Фото: соцсети
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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