Ветеринары Якутии предупреждают о высокозаразной болезни

По сообщению «Байкал-Daily» на территории Республики Бурятия обнаружена высокозаразная болезнь крупного рогатого скота (нодулярный дерматит) в Кяхтинском, Бичурском, Мухоршибирском районах.

Нодулярный дерматит крупного рогатого скота (кожная бугорчатка, узелковая экзантема, заразный узелковый дерматит) вирусная инфекционная болезнь крупного рогатого скота. Летальность при нодулярном дерматите не превышает 10%, однако, снижается прирост и удои. Человек к данному заболеванию не восприимчив.

Руководителям животноводческих предприятий, а также гражданам, имеющих на своих подворьях сельскохозяйственных животных рекомендовано не допускать ввоза животных без соответствующих ветеринарных сопроводительных документов, также извещать ветеринарных специалистов о случаях внезапных заболеваний животных.

На прилавки магазинов и рынков мясо попадает после ветсанэкспертизы мяса и мясных продуктов с оформлениемветеринарно-сопроводительных документов в системе ФГИС «Меркурий», признающих продукцию пригодной для реализации. Покупатель вправе потребовать электронный ветеринарно-сопроводительный документ подтверждающий безопасность продукции, а продавец обязан предъявить его покупателю.

Контроль за ввозимой продукцией из Республики Бурятия в оперативном режиме проводится УправлениемРоссельхознадзора по Республике Саха (Якутия).

Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия) рекомендует руководителям животноводческих предприятий, а также гражданам, имеющих на своих подворьях сельскохозяйственных животных, быть предельно бдительными и не допускать ввоза животных без соответствующих ветеринарных сопроводительных документов.

