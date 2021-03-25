Вдохновляющие перспективы гончарного промысла в Якутии

22 марта 2021 года в Якутске прошел первый Круглый стол по теме «Перспективы развития гончарного промысла в Якутии», завершивший 7-дневный «Гончарный курс». Необычный проект организовали Компания «Камелек» и Ассоциация предпринимателей «Сделано в Якутии», возглавляемые энтузиастом дела возрождения керамики в Якутии Ольгой ГРИГОРЬЕВОЙ. Было обучено 30 участников за три потока: начинающие и опытные гончары, всем вручены сертификаты, подписанные нескольким сторонами обучения.

Обучение провели Людмила ТИМАКОВА, создатель зарегистрированного товарного знака «Инклюзивный ремесленный центр «Капля солнца», руководитель АНО «ТО «ПензаХобби», создатель международного фестиваля творчества и рукоделия «Канитель» и Иван УЧАЕВ, руководитель АНО развития народных художественных промыслов «Дом гончара» г. Сызрань, потомственный гончар.

Модераторы стола Ольга ГРИГОРЬЕВА и Нарыяна ГАВРИЛЬЕВА, руководитель РЦ социальных технологий РС(Я) подчеркнули, что наступил момент для создания ремесленных НКО, как современного мирового и российского тренда. Ведь Якутия – регион талантливых мастеров, нуждающихся в консолидации усилий по вопросам удешевления закупки сырья, оборудования, инструментов. Важным аспектом именно для гончарного промысла является формирование нормативной базы, ведь добыча глины относится к категории недропользования.

Активное участие приняли эксперты, заинтересованные в развитии гончарного промысла, керамического искусства, возрождении традиционного ремесленничества в республике. О физико-химическом составе якутской глины, сырьевой базе, технологиям получения керамических материалов из глинистого сырья очень интересно рассказали Василий ТАГРОВ, м.н.с Лаборатории инновационных технологий Арктики и Субарктики (ЛитАС) ЯНЦ СО РАН и Эльза СУТАКОВА, преподаватель-химик Института естественных наук СВФУ. Присутствующие узнали, что в Якутии существуют 30 официальных карьеров и множество незарегистрированных глинистых пластов; об отличиях строительной керамики, что для производства посуды нужна лицензированная глина; о разнице намцырской и кангаласской глины и многом другом.

ГРИГОРЬЕВ Александр Васильевич – СААЛТААНЫ, председатель ЯРОО «Айсар» отметил в своем выступлении, что у древних саха гончар стоял даже впереди кузнеца. Он констатировал, что состоялось знаковое мероприятие для керамистов Якутии, которое даст толчок развитию не только гончарного дела, но и производству посуды. А это повлечет за собой новые формы посуды и кулинарии.

Заместитель директора Национального концерна «Сахабулт» Аксинья ШИШИГИНА объявила прекрасную новость, что открывается Галерея народно-художественных промыслов — НХП, куда пригласила выставляться и керамистов. Аксинья Егоровна сообщила, что создается Кластер легкой промышленности и НХП, с поддержкой государства. При этом молодежь НХП получит суперльготные условия участия!

Активно обсуждены актуальные темы: возможности развития местного производства гончарных кругов, экструдеров, муфельных печей; вопрос развития гончарных мастерских в системе дополнительного образования республики; перспективы развития инклюзивных гончарных мастерских; перспективы создания новых рабочих мест, увеличение количества самозанятых; гончарное дело как один из элементов туристического потенциала Якутии. Началось обсуждение с яркого выступления Людмилы ТИМАКОВОЙ, имеющей огромный опыт организации более 100 фестивалей, помощи создания 32 гончарных мастерских по стране; опыт победы в конкурсе президентских грантов для НКО на суммы по 6 и 10 миллионов рублей для ремесленной мастерской. Эксперт поделилась уникальным опытом и предложила создавать производство как глины, так и оборудования, инструментов прямо на территории республики. Это не только сэкономит средства ремесленников, но и даст развитие новому сегменту бизнеса.

Слова напутствия высказала Мария ГУЛЯЕВА — преподаватель Школы Искусств им. Л.А.Ким, художник-керамист, член Союза художников РФ, отличник культуры РС (Я), служащая керамическому искусству 31 год. Она пожелала развивать художественный вкус мастеров, рассказала, что видела многие выставки, арт-мероприятия ремесленников за рубежом и в стране. Очень хотелось бы проводить такие фестивали в республике на таком же высоком организационном уровне.

В целом, результаты этой насыщенной, плодотворной недели показали огромный потенциал развития промысла. Стоит отметить, что межрегиональное взаимодействие происходит уже в третий раз. Впервые Л.Тимакова и И.Учаев приезжали на наш фестиваль «Зима начинается в Якутии» в декабре 2019 года, по инициативе ОО «Сахалыы танас» и РЦ социальных технологий РС(Я). Следующим этапом было участие трех НКО от Якутии в международном фестивале «Канитель» в Пензе в сентябре 2020 года.

В заключение решено закрепить состоявшийся уровень межрегионального взаимодействия между Якутском, Пензой и Сызранью на уровне договоров сотрудничества, совместном участии в грантовых конкурсах, продолжении курса обучения.

Участники круглого стола – керамисты, педагоги, любители, специалисты по инклюзии, ознакомились с выставкой гончарных, керамических изделий, подготовленных участниками курсов. Организаторы благодарят Марию ПЕТРОВУ и Татьяну ВИНОКУРОВУ, руководителей Дворца детского творчества им. Ф.И. Авдеевой за предоставленное помещение и за содействие проведению курсов. Также благодарят активных керамистов республики, предоставивших свое оборудование для обучения.

А самой «фишкой» стала мощная Коллаборация трех Мастеров! Саалтааны — Григорьев Александр дал идею Николаю АТЛАСОВУ, известному ресторатору и хранителю этнотрадиций о философском концепте керамической посуды в виде яйцевидной формы (образ развития зародыша) с циркуляцией. Иван Учаев воплотил идею в изделия. В «Камельке» успели обжечь и в день завершения программы было проведено спецмероприятие – шоу в ЭтноУсадьбе Атласовых! Эксперты во главе с уважаемым маэстро Иннокентием ТАРБАХОВЫМ продегустировали мясные блюда из сохатины, жеребятины, конины, запеченные в печи в этой концептуальной посуде без соли, без приправ, в собственном соку! Мэтр якутской национальной кухни провел обряд благословения проекту и тепло оценил всю команду и приехавших в Якутию экспертов! Добавим, что проект новой посуды нарекли именем «Далбар» — женское Божество, с благословения Саалтааны! Ждём новых замечательных проектов, воплощенных в сотрудничестве Мастеров разных регионов нашей страны!